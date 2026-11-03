INE reporta 30 renuncias durante revisión de su estructura directiva y personal de primer nivel

INE (Edgar Negrete Lira)

El Instituto Nacional Electoral (INE) reportó 30 bajas por renuncia mientras continúa la revisión de la Junta General Ejecutiva y de los cargos de primer nivel, un proceso que está a cargo de las 10 consejerías electorales y que incluye al personal relacionado con la oficina de la expresidenta del organismo.

De acuerdo con el balance presentado por el Instituto, las salidas corresponden a trabajadores de distintas áreas, entre ellos funcionarios directivos, personal operativo y responsables de unidades administrativas. La revisión también contempla las relaciones funcionales y los procesos de contratación que, a partir de información pública reciente, deban ser analizados.

Renuncias en distintas áreas

Del total de bajas registradas, 17 corresponden a integrantes de la oficina de la expresidenta del INE, entre ellos su entonces jefe de oficina, Carlos Daniel Luna Rosas.

También se reportaron tres renuncias en cargos directivos: José Alberto Pérez de Acha, quien encabezaba la Unidad Técnica de Servicios de Informática; Iliana Araceli Hernández Gómez, directora de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, y Sergio Uzeta Murcio, coordinador nacional de Comunicación Social.

A estas salidas se suma la de Alfonso Burciaga Esparza, adscrito a la Dirección de Recursos Materiales, así como la renuncia de Juan Manuel Vázquez Barajas, quien se desempeñaba como jefe de oficina de la Secretaría Ejecutiva.

El organismo también registró dos bajas de personal operativo de la oficina de la expresidenta y la salida de Pedro Pablo Chirinos Benítez, quien anteriormente fue titular de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales y después coordinador de Gestión y Seguimiento en la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos.

Entre las demás renuncias se encuentran las de funcionarios de distintas direcciones ejecutivas. En la Dirección Ejecutiva de Administración dejaron sus cargos el subdirector de Transporte y Administración de Riesgos y el líder de Proyecto de Servicios de Transporte y Parque Vehicular.

También se reportó la salida de la coordinadora de Procesos Registrales y del encargado de despacho de la Subdirección de Administración y Recursos Humanos, ambos de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores.

A esta lista se suma el subdirector de Apoyo a Órganos Colegiados de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos.

Consejerías mantienen revisión

El INE señaló que el análisis de la estructura institucional continúa y que se realiza de manera colegiada por las diez consejerías electorales, bajo criterios objetivos y conforme a la normatividad aplicable.

El organismo indicó que el procedimiento se desarrolla con apego a los principios de legalidad y debido proceso, además de considerar la importancia del Servicio Profesional Electoral Nacional, cuya experiencia y capacidad técnica son necesarias para mantener las actividades del Instituto y dar certeza a los procesos electorales.

Finalmente, el INE informó que dará a conocer las decisiones institucionales conforme avance la revisión y cuando existan condiciones para hacerlas públicas.