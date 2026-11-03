Jesús Esteva: en la Cuarta Transformación pensamos en disminuir desigualdades

Jesús Esteva Medina En el marco del 54 aniversario de UPIICSA, sostuvo que el actual gobierno piensa en mejorar el bienestar de la gente, “pensamos en que esto tiene que ser un legado y trascender y ayudar a los que menos tienen” (Daniel Augusto)

El titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva Medina, presentó el Programa Nacional de Infraestructura para la presente administración, ante estudiantes y académicos de la UPIICSA.

En su intervención, el funcionario federal retomó palabras del escritor Sandor Marai: “el hombre hace suyo un sitio no solo con el pico y la pala, sino con lo que piensa al picar y palear...

“Y en la Cuarta Transformación de la vida pública del país -abundó-, pensamos en disminuir desigualdades, pensamos en mejorar el bienestar de la gente, pensamos en que esto tiene que ser un legado y trascender y ayudar a los que menos tienen. Esa es una gran responsabilidad “.

Resaltó que “los que fuimos formados en instituciones públicas... Somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos, sin memoria no existimos coman sin responsabilidad quizá no mereciéramos existir así que a asumir esa responsabilidad recomendó a todos los asistentes”.

Así lo estableció en el marco del 54 aniversario del inicio de operaciones de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas (UPIICSA), del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

En el evento, encabezado por Antonio Romero Hernández, director de la Unidad Profesional Interdisciplinaria, de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas (UPICSA), Jessica Daza castillo, secretaria de innovación e integración social del IPN, Marco Antonio Sosa Palacios, director de servicios educativos del IPN, el secretario Esteva Medina, dio una puntual y amplia explicación de todo el Programa Nacional de Infraestructura 2025-2030.

Indicó que se estarán interviniendo con acciones de modernización y ampliación 11,366 kilómetros con una inversión de 647,832 millones de pesos con inversión pública y privada a través de 1,200 frentes de obra en el que se tienen contemplados caminos artesanales, caminos prioritarios, proyectos de Banobras, tramos de la mixteca, autopistas y puentes y distribuidores.

136 MIL 396 MILLONES DE PESOS EN INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

En materia de infraestructura aeroportuaria se tiene destinada una inversión de 25 mil millones para el año en curso, en tanto que la inversión global para el periodo 2025-2030, ascenderá a los 136,396 millones de pesos en acciones de modernización de 62 aeropuertos, “una parte es inversión privada y otra inversión mixta, como es el caso de los aeropuertos de Puerto Escondido (Oaxaca )y de Tepic (Nayarit), que construye ASA (Aeropuertos y Servicios Auxiliares) en conjunto con una empresa privada.

También destacó el regreso de los trenes de pasajeros y mencionó que en comparación con administraciones pasadas, en este sexenio se construirán 2,377 kilómetros de nuevas vías para servicios de carga y pasajeros.

Refirió que en agosto pasado entró en operación el tren El Insurgente, que corre de Observatorio a Zinacantepec, el cual quedó inconcluso en la pasada administración, que se terminó solo hasta Santa fe “y la Presidenta Sheinbaum lo concluyó de Santa Fe a Observatorio, el cual ha transportado a 26.2 millones de pasajeros transportados de agosto de este año a la fecha, y el Tren Buenavista-AIFA que ha transportado 4.1 millones de pasajeros del pasado 26 de abril a la fecha.

En su amplia presentación el secretario Esteva Medina también dio cuenta de los proyectos de trenes para el periodo 2025 2030 y precisó que están en construcción 787 kilómetros de vías férreas para los trenes AIFA-Pachuca, Ciudad de México-Querétaro, Saltillo-Nuevo Laredo, Querétaro-Irapuato y se estará iniciando la construcción de 810 kilómetros de vías férreas para el tren Querétaro-San Luis Potosí-Saltillo así como el de Irapuato a Guadalajara

Los trenes beneficiará a 41.3 millones de habitantes beneficiados con mayor conectividad, 10 estados integrados mediante servicios ferroviarios, 40% menos tiempo en traslados así como 220,000 pasajeros diarios transportados y 360,000 toneladas lo que significa la emisión de 360,000 toneladas menos de CO2 al año.

Advirtió que de los 15 corredores troncales carreteros que comprenden un total de 19,933 kilómetros en la presente administración se busca como modernizar o interconectar los corredores carreteros por lo que se estarán atendiendo en su modernización o construcción de 5483 kilómetros.

Mención especial hizo de los caminos prioritarios, programa al que entre 2025 y 2029 se estarán destinando 154,616 millones de pesos para modernizar y ampliar 3,161 kilómetros de la Red Federal de caminos prioritarios programa que registra un avance del 13%.

Se refirió además, al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, en el cual se han concluido diversos tramos, como la carretera Pátzcuaro-Uruapan, Zitácuaro-Maravatío y Uruapan-Nueva Italia que estará terminando en los primeros meses del próximo año, y la carretera Nueva Italia-Lázaro Cárdenas que permitirá unir desde Morelia hasta Lázaro Cárdenas con una carretera de cuatro carriles la cual reconoció implica un complejo consultivo importante.