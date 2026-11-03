La nueva estrategia de Andy López Beltrán: abre canal para responder a acusaciones y defender a la 4T

Andy López Beltrán El hijo de AMLO bajo la lupa

Andrés Manuel López Beltrán, conocido como Andy e hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, presentó una nueva estrategia de comunicación con el lanzamiento de un canal en redes sociales desde el que responderá a las acusaciones en su contra, fijará postura sobre temas de actualidad y, dijo, combatirá lo que considera campañas de desinformación contra él, su padre y el movimiento de la Cuarta Transformación.

En su primer mensaje, el morenista, quien busca una diputación federal por Tabasco, rechazó tener vínculos con el empresario Jorge Amílcar Olán Aparicio y negó cualquier participación en una presunta red de huachicol fiscal o tráfico de influencias.

López Beltrán explicó que decidió hablar públicamente porque, a su juicio, existe una campaña de calumnias impulsada con fines políticos.

“Empiezo aclarando que todo esto está motivado por un interés político. Es decir, estos ataques vienen y son dirigidos por quienes estaban antes en el poder”, expresó.

El hijo del expresidente negó mantener una relación comercial con Jorge Amílcar Olán y aseguró que nunca intervino para que el empresario o sus compañías obtuvieran contratos o recursos públicos.

Para respaldar su versión, recordó un comunicado difundido el 22 de julio de 2024, en el que explicó que conoció a Olán en Villahermosa, Tabasco, a través de amigos en común, cuando éste se dedicaba a la venta y distribución de materiales para la construcción.

Asimismo, rechazó cualquier vínculo con actividades relacionadas con el contrabando de combustibles y negó haber sostenido comunicación con funcionarios de la Secretaría de Marina para intervenir en esos asuntos.

“Nunca he hablado con ningún funcionario de la Secretaría de Marina, ni de manera directa, ni por teléfono o por ninguna vía”, sostuvo.

López Beltrán también señaló al empresario Ricardo Salinas Pliego, al periodista Carlos Loret de Mola y al comunicador Ramón Alberto Garza de participar en una campaña para afectar su imagen, la de su padre y la de Morena.

Como parte de esta nueva estrategia de comunicación, anunció que utilizará su canal para responder directamente a las versiones que considere falsas, difundir su postura sobre temas públicos y mantener comunicación con simpatizantes y militantes del partido, sin intermediarios.

¿Por qué Andy López Beltrán abrió un canal de comunicación?

Andy López Beltrán explicó que decidió lanzar un canal de comunicación directa en redes sociales para responder a lo que calificó como campañas de desinformación y calumnias en su contra, así como para fijar su postura sobre temas de interés público sin intermediarios.

Durante su primer mensaje, sostuvo que las acusaciones que lo vinculan con el empresario Jorge Amílcar Olán Aparicio y con una presunta red de huachicol fiscal tienen un trasfondo político y carecen de pruebas.

El morenista aseguró que utilizará este espacio para desmentir información que considere falsa, mantener informados a simpatizantes y militantes de Morena y defender, dijo, el proyecto de la Cuarta Transformación frente a los señalamientos que, afirmó, buscan afectar su imagen y la de su padre, el expresidente Andrés Manuel López Obrador.