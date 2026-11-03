La ruta VIP de Beatriz Gutiérrez Müller hacia la nacionalidad española: obtuvo trato preferente, revela The Objective

¿Trato preferencial? Beatriz Gutiérrez Müller, esposa de AMLO, recibió facilidades al tramitar su nacionalidad española. (Cuartoscuro y Pexels)

Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, habría recibido un trato preferente durante el trámite de su solicitud de nacionalidad española, de acuerdo con un reportaje publicado por el medio español The Objective, que asegura haber tenido acceso al expediente presentado por la historiadora ante el Consulado General de España en México.

Según la publicación, hecha por la periodista Teresa Gómez, el expediente fue ingresado el 30 de abril de 2025 y contiene una anotación manuscrita en la que se hace referencia a la documentación faltante y a la negativa de Gutiérrez Müller para presentar uno de los documentos requeridos.

De acuerdo con fuentes consulares citadas por el medio, fueron los propios funcionarios quienes realizaron las gestiones para conseguir ese documento, algo que, afirman, no suele ocurrir con el resto de los solicitantes.

¿Le faltaban documentos a Gutiérrez Müller?

De acuerdo con The Objective, dentro del expediente aparece una nota adhesiva con la leyenda: “Esposa López Obrador. Presenta acta extracto del papá –línea española, pero no quiere traer copia fiel del libro”.

El reportaje sostiene que la anotación refleja que Beatriz Gutiérrez Müller no quiso aportar la copia fiel del libro registral que le era solicitada como parte del procedimiento.

Las fuentes consulares consultadas por el medio afirman que, ante esa negativa, personal del consulado realizó las gestiones para obtener el documento y posteriormente el expediente recibió el sello de “Documentación completa”, también con fecha del 30 de abril de 2025.

¿Le dieron un trato distinto a Gutiérrez Müller?

The Objective compara este caso con el de otros ciudadanos que tramitan la nacionalidad española mediante la Ley de Memoria Democrática, conocida popularmente como la “ley de nietos”.

Como ejemplo, publica un correo enviado por el Consulado General de España en Caracas a otro solicitante, en el que se le indica que debe entregar personalmente la documentación pendiente o hacerlo mediante un familiar o representante autorizado para que el trámite continúe.

Con base en ese ejemplo, el medio sostiene que la diferencia radica en que, en el caso de Gutiérrez Müller, los funcionarios habrían asumido la búsqueda de un documento que normalmente debe aportar el interesado.

Así le hizo Gutiérrez Müller para solicitar la nacionalidad por su ascendencia española

El reportaje señala que Beatriz Gutiérrez Müller inició el trámite al amparo de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática, gracias a que su abuelo paterno, Agustín Gutiérrez Arias, nació en Rodiezmo, León, el 7 de agosto de 1907.

Asimismo, indica que su padre, Juan José Gutiérrez Canet, obtuvo la nacionalidad española el 6 de mayo de 2003 mediante la Ley 36/2002, por lo que ella presentó posteriormente su propia solicitud utilizando el Anexo I previsto en la legislación española para descendientes de españoles nacidos fuera del país.

The Objective subraya que la solicitud de nacionalidad adquirió relevancia por el contexto político en el que aconteció, en medio de fricciones entre México y España.

Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller fue identificada por distintos medios como una de las impulsoras de la petición para que España ofreciera disculpas por los abusos cometidos durante la Conquista.

En marzo de 2019, López Obrador anunció el envío de una carta al rey Felipe VI para solicitar ese reconocimiento histórico, mientras que posteriormente el gobierno mexicano mantuvo diversos desacuerdos diplomáticos con España, incluida la llamada “pausa” en las relaciones bilaterales anunciada en 2022.

En 2024, la presidenta Claudia Sheinbaum decidió no invitar al monarca español a su toma de protesta, argumentando que nunca hubo una respuesta formal a aquella solicitud de disculpas.