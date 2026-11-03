La Semar debilita a estructuras del CJNG y otros cárteles en cinco estados en dos semanas

A través de un comunicado, la Secretaría de Marina (Semar) informó que entre el 14 y el 28 de octubre, sus elementos han desplegado una serie de operaciones estratégicas contra cinco objetivos prioritarios en los estados de Jalisco, Colima, Sonora, Sinaloa y Oaxaca, asestando un golpe decisivo a las capacidades operativas del crimen organizado en el país.

​Mediante labores de Inteligencia Naval y en estricta coordinación interinstitucional, las fuerzas armadas lograron la detención de tres presuntos integrantes de estructuras criminales, identificados por las autoridades como líderes y coordinadores operativos de alto impacto.

​De igual forma, la Semar informó sobre la neutralización de otros presuntos operadores regionales vinculados activamente a células como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), “Los Salazar” y el Cártel de Guasave.

Entre las acciones destacan las realizadas en:

Jalisco. El 14 de octubre fue detenido Iván “N”, alias “El Cromo”, señalado como líder de “Los Cromo”, organización afín al CJNG, con influencia en municipios del Istmo de Tehuantepec relacionados con el Corredor Interoceánico.

Colima. El 22 de octubre fue detenido Leopoldo David “N”, alias “T-20” o “Cabo 20”, identificado como presunto coordinador operativo y logístico de una célula vinculada con el CJNG, con presencia en Colima y Jalisco.

Sonora. El 23 de octubre, durante una agresión armada contra personal naval, falleció Francisco Manuel “N”, alias “El Many” o “El Meny Carranza”, señalado como líder de “Los Cazadores”, grupo afín a “Los Salazar”.

Sinaloa. El 26 de octubre fallecieron dos personas, una de ellas identificada preliminarmente como Jesús “N”, alias “Chuy Peñuelas” o “Chuy González”, señalado como presunto jefe regional del Cártel de Guasave. La otra fue identificada como Cesáreo “N”, alias “Profe”.

Oaxaca. El 28 de octubre fue detenido Carlos César “N”, alias “Semáforo”, señalado como presunto jefe regional de una zona conurbada de Veracruz y vinculado con el CJNG. En la misma operación fue detenida otra persona.

​Con este despliegue en cinco entidades estratégicas, la dependencia federal logró impactar directamente los distintos niveles de mando de estas organizaciones criminales, minando su capacidad de coordinación logística y estructura operativa.