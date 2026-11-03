Monreal anuncia convocatoria para elegir a nueva presidenta del INE; registro será del 9 al 13 de noviembre

La Cámara de Diputados prevé publicar este miércoles 4 de noviembre la convocatoria para elegir a la nueva presidenta del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), quien ocupará el cargo durante seis años, informó el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal Ávila.

El legislador explicó que el procedimiento contempla una serie de etapas de registro, evaluación de conocimientos, revisión curricular y entrevistas para seleccionar a las aspirantes. De acuerdo con el calendario previsto, las mujeres interesadas podrán inscribirse del 9 al 13 de noviembre.

Monreal detalló que, a más tardar el 12 de noviembre, deberá quedar integrado e instalado el Comité Técnico de Evaluación, conformado por cinco personas: dos designadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y tres por la Jucopo.

Una vez concluido el registro, se publicará la lista de aspirantes y comenzará la revisión de sus antecedentes, conocimientos y experiencia en materia electoral. Estas evaluaciones se desarrollarían entre el 20 de noviembre y el 1 de diciembre.

El presidente de la Jucopo señaló que el procedimiento busca establecer reglas más claras para garantizar la transparencia, imparcialidad, certeza jurídica y rendición de cuentas durante la selección. También contempla mecanismos de desempate, criterios objetivos de calificación y mayor control en el manejo de los expedientes y datos personales de las participantes.

Entre los requisitos generales que se prevé incluir en la convocatoria se encuentran ser ciudadana mexicana, contar con credencial para votar, tener más de 30 años al momento de la designación y poseer título profesional de licenciatura con una antigüedad mínima de cinco años. También se solicitará experiencia y conocimientos para desempeñar las funciones correspondientes, además de gozar de buena reputación y no haber sido condenada por algún delito, salvo aquellos de carácter imprudencial o no intencional.

Uno de los puntos centrales será la restricción para quienes hayan ocupado cargos de dirección partidista o de elección popular durante los cuatro años anteriores a la designación. Esta condición abarcaría dirigencias nacionales, estatales o municipales de partidos políticos, así como puestos como diputaciones, senadurías, gubernaturas y presidencias municipales.

Asimismo, se establecerán impedimentos para personas que hayan ocupado determinados cargos dentro de la administración pública federal, como secretarías de Estado, fiscalías, subsecretarías y oficialías mayores. También se contemplan restricciones relacionadas con la participación en el Servicio Profesional Electoral Nacional.

El calendario presentado por Monreal establece que, después de las evaluaciones curriculares y de idoneidad, se publicará la relación de aspirantes que pasarán a entrevistas, previstas entre el 1 y el 5 de diciembre. Posteriormente, el Comité Técnico deberá integrar una lista de cinco candidatas, conocida como quinteta, y entregarla a la Jucopo a más tardar el 7 de diciembre. A partir de esa fecha, los coordinadores parlamentarios tendrán hasta el 9 de diciembre para alcanzar un acuerdo sobre quién ocupará la presidencia del organismo electoral.

En caso de no conseguir una mayoría calificada en el Pleno de la Cámara de Diputados, el procedimiento contempla recurrir a la insaculación. Si este mecanismo no pudiera realizarse por causas materiales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tendría la facultad de llevar a cabo el sorteo entre los cinco nombres propuestos.

Monreal reconoció que la designación representará un proceso complejo debido a las diferencias políticas entre las fuerzas parlamentarias, aunque manifestó su intención de alcanzar un consenso para elegir a la próxima titular del organismo.

El diputado también planteó la necesidad de revisar las facultades de la presidencia del INE y fortalecer el sistema colegiado en la toma de decisiones, con el propósito de que las determinaciones del instituto correspondan al conjunto de sus integrantes y no dependan de una sola persona.