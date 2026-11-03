Nueva miniserie de Canal Once, con relatos de quienes enfrentan lo desconocido

miniserie Canal once Miniserie de Canal Once "¡Aquí Espantan!", lleva a los espectadores historias de edificios emblemáticos de nuestro país, en donde además de los hechos del pasado que dejaron huella en la memoria de los mexicanos, se comparten testimonios de quienes dicen que se han enfrentado a presencias inexplicables

Con una nueva propuesta de Canal Once, transmite “¡Aquí espantan!”, a través de la cual busca combinar relatos de leyendas y misterios, así como relatos históricos que ocurrieron en edificios emblemáticos de México.

Con el estreno de la miniserie “¡Aquí espantan!”, se combinan la historia de edificios emblemáticos junto con relatos de personas que han trabajado o vivido en esos sitios y quienes aseguran a través de sus testimonios que precisamente en esos lugares donde se registraron hechos históricos, memoria de la historia de nuestro país, se han registrado fenómenos inexplicables.

Esta miniserie retrata los sitios del horror: espacios que atestiguaron hechos dolorosos de nuestra memoria histórica y que no queremos repetir. Un recorrido por acontecimientos que dejaron huella y que, según se cuenta, siguen manifestándose a través de presencias inexplicables, con una carga negativa que persiste a través del tiempo.

La transmisión de cinco capítulos -el primero se realizó el 1º de noviembre, con el histórico Palacio de Lecumberri, hoy sede del Archivo General de la Nación-, a las 20:30 horas por la señal de Canal 11.1 y redes sociales.

El atractivo para los espectadores es que podrán conocer la historia de edificios históricos de México en donde las paredes susurran secretos y memorias que ni el tiempo ni la muerte pudieron borrar.

En ¡Aquí espantan! Se recogen testimonios de quienes enfrentan lo desconocido en ciertos lugares: trabajadores que han sentido presencias, escuchado murmullos y visto lo imposible.

A través de recreaciones y relatos, el programa desentraña tanto la historia como la memoria viva de cada espacio, en una ventana al pasado y sus misterios.

En la serie se relata la historia y los hechos que ocurrieron en el antiguo Palacio de Lecumberri, la fábrica de Río Blanco en Veracruz, las calles de Torreón, las haciendas henequeneras de Yucatán y el Museo de Medicina —antiguo Palacio de la Inquisición—, para recorrer sus historias, leyendas y las presencias que, aseguran, aún habitan entre sus muros.