Pide Ignacio Mier que investigaciones en INE sobre corrupción no afecten proceso electoral 2027

Ignacio Mier, coordinador de la bancada de Morena en el Senado sobre la crisis en el INE. (Daniel Augusto)

Ante la presión y críticas que se han desatado por la presunta corrupción en el INE, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ignacio Mier, solicitó que las supuestas irregularidades en la gestión de Guadalupe Taddei se investiguen y sancionen sin privilegios ni impunidad, pero pidió que esas indagatorias no manchen el proceso electoral ni desvíen la atención de los preparativos de los comicios del 2027.

Mier evadió respaldar voces como la del diputado, Alfonso Ramírez Cuéllar que solicitan cárcel para Taddei y y sostuvo que corresponde a las autoridades determinar responsabilidades conforme a la ley y al debido proceso.

“Los problemas administrativos que deben de ser juzgados conforme a la ley, sin impunidad, sin privilegios, se deben de seguir ese camino”, expresó.

Insistió en que las investigaciones no manchen el proceso electoral ni desvíen la atención de los preparativos de los próximos comicios y aseveró que las elecciones del 2027 donde se renovarán 17 gubernaturas, la Cámara de Diputados y casi 20 mil cargos de elección popular “está garantizada”

“Mi primera afirmación contundente es decirl que la elección en México está garantizada”, sostuvo

En ese sentido planteó una revisión profunda de los procedimientos de contratación, adjudicación y licitación en el INE.

A su juicio, las reglas administrativas construidas desde la reforma electoral de 2014 favorecieron la centralización de recursos y generaron condiciones que podrían beneficiar a determinados proveedores.

Por ello, llamó a partidos, medios de comunicación y ciudadanía a concentrar la discusión en los procedimientos administrativos y judiciales, mientras el organismo prepara la instalación de más de 170 mil casillas para 2027, según las cifras que expuso.

¿TÓMBOLA?

Sobre el relevo en la presidencia del Consejo General, afirmó que debe seguirse el procedimiento constitucional, con evaluación de perfiles y la intervención de la Cámara de Diputados y del comité técnico pero reconoció que si no se alcanza la mayoría requerida, existe la vía de la insaculación o tómbola.

Mier sostuvo que la experiencia electoral debe acompañarse de imparcialidad, legalidad y transparencia.

Señaló que es necesario examinar los manuales, lineamientos y requisitos utilizados para contratar bienes y servicios, así como eliminar la intervención de intermediarios.

Mier se refirió al video relacionado con presuntos acuerdos para repartir contratos, e insistió en que las instancias competentes deben revisar los hechos.

Mencionó la participación de la Auditoría Superior de la Federación y de los órganos internos del INE para esclarecer posibles irregularidades y aplicar las consecuencias correspondientes.

Mier diferenció los cuestionamientos financieros del trabajo de organización, capacitación y recepción de votos.

Reconoció la labor del personal profesional del instituto y de más de un millón 300 mil ciudadanos que, dijo, participan en las jornadas electorales.

Reiteró que el instituto requiere un diagnóstico interno profundo y que cualquier responsabilidad acreditada debe castigarse, al tiempo que se preservan las condiciones para ejercer libremente el derecho ciudadano a votar y ser votado.