¿Qué es un anticiclón y qué estados de México podría afectar este 3 de noviembre?

Anticiclón El fenómeno meteorológico estará causando altas temperaturas en algunas zonas de la República. (Crisanta Espinosa Aguilar)

El paso del Otoño ha dejado y la temporada de huracanes continúa causando estragos en el estado del tiempo en diferentes partes del país. Mientras algunos se encuentran enfrentando lluvias y frentes fríos, otros todavía viven con las altas temperaturas. Ahora, la presencia de un ‘anticiclón’ también estará presentando algunas afectaciones. Te decimos de qué se trata este fenómeno y cómo estará influyendo este martes 3 de noviembre.

¿Qué es un anticiclón y cómo afecta el clima?

Un anticiclón es uno de los fenómenos atmosféricos que influyen en las condiciones del clima de nuestro país. Su presencia puede favorecer cielos despejados, temperaturas elevadas durante el día y una disminución de las lluvias en distintas regiones del país. Sin embargo, sus efectos dependen de su ubicación, intensidad y de la interacción con otros sistemas meteorológicos.

Este martes 3 de noviembre, es importante identificar dónde se encuentra este sistema de alta presión y cuáles son las entidades que podrían experimentar sus efectos, particularmente por el incremento de las temperaturas y los cambios en las condiciones del tiempo.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), un anticiclón es una zona de la atmósfera donde existe una presión atmosférica elevada. En estas regiones, el aire desciende desde las capas altas de la atmósfera hacia la superficie, proceso conocido como subsidencia.

Este movimiento limita la formación de nubes y, por consiguiente, reduce las posibilidades de lluvia. Además, en el hemisferio norte, los vientos asociados con este sistema giran en el sentido de las manecillas del reloj.

Entre sus principales efectos se encuentran:

Menor probabilidad de lluvias

Cielos despejados

Temperaturas elevadas

Estabilidad atmosférica

Es importante señalar que un anticiclón no necesariamente provoca calor en todas las regiones. Sus efectos dependen de la época del año, la humedad disponible y las condiciones meteorológicas que lo acompañan.

¿Dónde se ubica el anticiclón en México este 3 de noviembre?

El SMN y Conagua informaron en su pronóstico extendido a 96 horas, publicado el lunes 2 de noviembre, que una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera se encuentra sobre el occidente de la República Mexicana.

Para este martes 3 de noviembre, el organismo prevé que el sistema contribuya a mantener una baja probabilidad de lluvias en el noroeste y norte del país, mientras que en otras regiones también habrá condiciones de estabilidad atmosférica.

Sin embargo, el anticiclón no será el único fenómeno que influirá en el clima nacional. El frente frío número 4 permanecerá sobre la Mesa del Norte e interactuará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, mientras que otros canales de baja presión y la entrada de humedad favorecerán precipitaciones en distintas entidades.

¿Qué estados serán afectados por el anticiclón este 3 de noviembre?

Aunque el sistema favorecerá condiciones de menor probabilidad de lluvia en distintas regiones, el pronóstico del SMN también contempla precipitaciones y temperaturas elevadas en varios estados.

Entre las principales condiciones previstas para este martes destacan:

Estados con temperaturas máximas de 35 a 40 grados Celsius:

Sinaloa

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Tamaulipas

Entidades con temperaturas máximas de 30 a 35 grados Celsius:

Sonora, en su zona sur

Durango, en el occidente

Nayarit

Jalisco

Colima

Nuevo León

San Luis Potosí

Querétaro

Hidalgo

Morelos

Puebla

Veracruz

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Estas temperaturas representan las máximas previstas para el día, por lo que podrían registrarse condiciones calurosas durante la tarde, incluso en entidades donde las mañanas serán más frescas.

Por otra parte, el SMN pronosticó intervalos de chubascos, con acumulaciones de entre 5 y 25 milímetros, en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

También se esperan lluvias aisladas, de entre 0.1 y 5 milímetros, en Nayarit, Coahuila, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Estado de México y Morelos. Estas precipitaciones estarán relacionadas con otros sistemas meteorológicos y no contradicen la presencia del anticiclón.