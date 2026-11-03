Sectur y ATDT impulsan el turismo con la nueva app México Invita

Con el objetivo de facilitar la experiencia de quienes visitan México, orientar a las personas visitantes y promover la riqueza y diversidad de los destinos, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), en coordinación con la Secretaría de Turismo del Gobierno de México (Sectur), habilitó la aplicación digital México Invita, que reúne información turística, cultural y de servicios.

La plataforma desarrollada por la Fábrica de Software de la ATDT permite consultar más de 290 rutas turísticas por México, que incluyen Pueblos Mágicos, zonas arqueológicas, museos, atractivos naturales, sitios históricos y experiencias gastronómicas que reflejan la riqueza y diversidad de nuestro país.

Además, ofrece diversos itinerarios para disfrutar al máximo de la naturaleza, conocer el patrimonio cultural y saborear la gastronomía mexicana.

Desde la aplicación se puede acceder a una cartelera turística con actividades, ferias, festivales, eventos deportivos y opciones de ecoturismo, lo que permite conocer las experiencias disponibles en los distintos destinos y encontrar nuevas razones para viajar por México.

México Invita también representa una herramienta para promover el turismo como actividad económica, al dar visibilidad a lugares, experiencias y servicios que forman parte de las economías locales, lo que beneficia a establecimientos, prestadores de servicios, productores y comunidades.

Además, integra un apartado de servicios útiles para brindar asistencia vial y de movilidad, orientación migratoria, conectividad, protección en la adquisición de bienes o servicios mediante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), así como una sección de respuestas a preguntas frecuentes para brindar mayor confianza a quienes viajan.

Cuenta con un botón de acceso directo al 911 para reportar emergencias o solicitar apoyo de protección civil y también cuenta con números de atención en materia de discriminación, prevención de la violencia de género y defensa de los derechos humanos.

Con México Invita, el Gobierno de México promueve la riqueza cultural, natural y gastronómica del país y contribuye a que más regiones y comunidades participen de los beneficios de la actividad turística.

La app México Invita es de descarga gratuita y está disponible para dispositivos iOS, Android y Huawei.