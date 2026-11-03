Video de Andy es un insulto a la inteligencia de los mexicanos: PAN

Andy en apuros (Mario Jasso/Cuartoscuro)

El Partido Acción Nacional (PAN) señaló que es una “burla” el video difundido por Andrés Manuel López Beltrán, en el que negó tener vínculos comerciales con el empresario Amílcar Olán y participación en actos relacionados con el huachicol fiscal; por lo que exigió que las autoridades investiguen los señalamientos en su contra.

La diputada federal Genoveva Huerta consideró que el pronunciamiento del hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador representa un insulto a la inteligencia de los mexicanos y una burla para la Fiscalía General de la República (FGR); recordó que tiene denuncias presentadas y no lo tocan “ni con el pétalo de una carpeta de investigación”.

“¿De verdad nos quieren ver la cara otra vez?, sale Andy a decir en un video que no tiene nada que ver, que solo son amigos en común y que todo es calumnia, por favor”, expresó.

La legisladora cuestionó que López Beltrán atribuya los señalamientos a una campaña de desinformación y sostuvo que las relaciones con personas cercanas a él habrían coincidido con la obtención de contratos millonarios, medicamentos a sobreprecio, terrenos en Quintana Roo y concesiones gubernamentales.

“Víctimas somos los mexicanos que pagamos con nuestros impuestos sus amistades de oro”, afirmó.

Paulina Rubio, también diputada federal, descalificó el mensaje y sostuvo que negar presuntos vínculos con personas señaladas por actos de corrupción no es suficiente para aclarar los hechos.

La panista comparó el deslinde de López Beltrán con el de otros personajes políticos mencionados en investigaciones y cuestionamientos públicos, entre ellos los gobernadores Rubén Rocha Moya y Américo Villarreal, así como la exgobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila.

Rubio consideró que las autoridades deben llegar hasta las últimas consecuencias en las investigaciones sobre el presunto negocio de huachicol fiscal, en el que, aseguró, habrían participado funcionarios de Hacienda y de la Secretaría de Marina.

La diputada local América Rangel Lorenzana señaló que un video en redes sociales no constituye una rendición de cuentas y cuestionó que López Beltrán no haya presentado documentación para respaldar su deslinde.

“Si no hay nada que esconder, ¿por qué no presentan facturas, cuentas y auditorías independientes?”, planteó.

La legisladora sostuvo que los señalamientos sobre presuntos beneficios económicos derivados de relaciones personales deben aclararse ante las autoridades y no limitarse a pronunciamientos públicos.

Las críticas del PAN se produjeron luego de que López Beltrán difundiera un video en el que rechazó tener relaciones comerciales con Amílcar Olán y negar haber gestionado contratos públicos o mantenido comunicación con funcionarios de la Secretaría de Marina para intervenir en asuntos relacionados con el contrabando de combustible.

El morenista atribuyó los señalamientos a una campaña de desprestigio contra él, su familia y Morena.