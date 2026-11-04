Amaga PAN con descarrilar proceso de INE si Morena impone a títere en el cargo.

Desde el INE, la dirigencia panista llamó a la oposición y a la población en general a defender a este órgano.

En vísperas de que arranque el proceso para sustituir a Guadalupe Taddei en la presidencia del INE tras los hechos de presunta corrupción, dirigencia nacional del PAN advirtió que no permitirá la imposición de un títere en ese cargo y amagó con tomar la tribuna y el consejo general de este órgano electoral si Morena consuma esa acción.

“No permitiremos que se imponga a un títere porque se va a permitir que Morena gane lo que quiera”, advirtió el presidente nacional del PAN, Jorge Romero.

Al pie del edificio principal del INE y acompañado por diputados y miembros del CEN, el dirigente panista, aseveró que no buscan descarrilar el proceso para elegir a la nueva presidenta del INE pero si hay una imposición de Morena y sus aliados no dudarán en hacerlo y tomar la tribuna de la Cámara de Diputados y la herradura del INE.

“Vamos a descarrilar si existen vulgaridades y se nombra a un John Ackerman…”, recalcó en alusión a uno de los intelectuales más cercamos a Morena.

En este contexto, Romero Herrera llamó a toda la oposición y a la población en general a unirse en defensa del INE como ya lo hizo en el 2023 pues advirtió que está en juego el futuro democrático de México.

“Del nombramiento que se haga dependerá si México puede seguir siendo un país democrático, por eso el llamado a la población a defender la democracia”, arengó

La dirigencia panista sostuvo que no confían en este INE por lo cual exigieron la salida de todos los afines a Guadalupe Taddei y los nombramientos que realizó así como la revisión uno por uno de todos los contratos que se firmaron en su gestión.

“Se tienen que poner sobre la mesa todos los contratos vigentes y los nombramientos que realizó (Taddei)”, recalcó el vocero del PAN, Jorge Triana.

Los panistas exigieron consecuencias penales para todos los que abusaron del INE desde consejeros hasta funcionarios.

“Cualquier persona que haya usado al INE debe ser castigado”, demandó la dirigencia panista.

“Sea quien sea, del color que sea, debe enfrentar las consecuencias penales”, insistió

La dirigencia panista exigió a la presidenta interina del INE, Blanca Yassahara Cruz García, restablecer la confianza en ese órgano electoral tras la crisis que se generó y al mismo tiempo exigieron a la mayoría de Morena y aliados en la Cámara de Diputados eliminar la reforma que le otorgó “superpoderes” a la presidencia de Guadalupe Taddei.

“Y que no nos vengan con que no se puede modificar la ley electoral porque ya empezó el proceso electoral, porque esta sería una medida administrativa y no electoral”, fustigó Romero Herrera

Asimismo exigieron a Morena asumir su responsabilidad por la designación de Taddei al frente del INE y la corrupción que encabezó en su gestión.

“Morena le abrió la puerta de la corrupción en el INE (…) Taddei es Morena y Morena es Taddei”, sentenció Triana

De hecho el vocero panista advirtió el riesgo de que “ese grupo de malhechores” hayan vendido el padrón electoral con todos los datos de los millones de mexicanos.

“El INE a través del padrón tiene los datos de todos los mexicanos ¿ ustedes creen que este grupo de malhechores no vendieron nuestros datos? ¡claro que lo hicieron!”, advirtió