SENER concluye mil 256 obras de electrificación en Michoacán con inversión de 508 mdp

SENER concluye mil 256 obras de electrificación en Michoacán

La secretaría de Energía, Luz Elena González Escobar, informó, durante su intervención en la conferencia matutina, que se han concluido mil 256 obras de electrificación en Michoacán, con una inversión de 508 millones de pesos, con lo que alcanzó una cobertura eléctrica de 99.99% en la entidad, en beneficio de 6 mil 313 viviendas.

Estos resultados forman parte de las acciones para ampliar el acceso a los servicios básicos y mejorar las condiciones de vida de la población. La funcionaria destacó los avances en materia de infraestructura eléctrica, así como las iniciativas orientadas a fortalecer la inclusión digital y el uso eficiente de la energía.

En este sentido, señaló que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) instaló cientos de puntos de acceso a internet gratuito en telesecundarias y clínicas del IMSS-Bienestar, con el objetivo de facilitar la conectividad en espacios educativos y de atención médica.

Asimismo, como parte de las medidas para reducir la brecha digital entre las juventudes, se entregaron 100 mil 861 tarjetas SIM, que permiten acceder a servicios de telefonía móvil y conectividad.

A estas acciones se suma la instalación de 11 mil 750 estufas eficientes en distintos municipios de Michoacán, como parte de las iniciativas para promover alternativas de uso de energía en los hogares.

Con estas medidas, el Gobierno federal busca ampliar el acceso a la electricidad, impulsar la conectividad digital y promover tecnologías más eficientes, particularmente en comunidades que requieren fortalecer su infraestructura y sus servicios básicos.