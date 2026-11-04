ASF inicia investigación por irregularidades en contratos del INE y organismos electorales

Crisis en el INE El árbitro electoral atraviesa por turbulencias tras irregularidades en la gestión de Taddei. (Edgar Negrete Lira)

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó que desarrolla tres líneas de trabajo para investigar presuntas irregularidades en las contrataciones públicas del Instituto Nacional Electoral (INE), el extinto Instituto Federal Electoral (IFE) y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs), además de revisar el ejercicio de los recursos públicos entre 2000 y 2025.

A través de un comunicado, el órgano fiscalizador detalló que la primera línea consiste en una investigación de oficio sobre diversas irregularidades en las contrataciones públicas de todos los organismos electorales locales, así como del INE y el entonces IFE.

Como segunda acción, la ASF realiza un estudio histórico de las adquisiciones efectuadas por estas instituciones durante el periodo de 2000 a 2025, con el propósito de identificar patrones de contratación, concentración de proveedores y posibles prácticas ilegales en el manejo de los recursos públicos por parte de grupos empresariales y servidores públicos.

La tercera línea contempla una auditoría integral al INE, así como la revisión de la totalidad del gasto federalizado ejercido por los organismos públicos locales electorales.

La Auditoría Superior explicó que estas acciones derivan de trabajos de inteligencia y del análisis de información solicitada a las entidades federativas, mediante los cuales advirtió la existencia de múltiples irregularidades históricas en el ejercicio del gasto público relacionado con los OPLEs, el INE y el IFE.

El organismo señaló que las investigaciones y revisiones se llevan a cabo en el ámbito de sus atribuciones, con independencia, rigor técnico y apego a la legalidad.