Plan Michoacán registra 67% de avance y una inversión de 72 mil 431 millones de pesos (Galo Cañas Rodríguez)

A un año de la puesta en marcha del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el Gobierno de México reportó un avance de 67 por ciento, con una inversión ejercida de 72 mil 431 millones de pesos de los 118 mil millones de pesos estimados para el periodo de 2025 a 2030.

Durante la presentación de los resultados de la estrategia, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que se han registrado avances en distintos indicadores sociales y económicos, aunque reconoció que es necesario mantener el trabajo en la entidad.

La mandataria explicó que el plan contempla 12 ejes de acción y cuenta con la participación permanente de las dependencias federales, bajo la coordinación de la Secretaría de Gobernación.

Entre los resultados destacó la reducción de delitos de alto impacto, el incremento de niñas, niños y jóvenes que permanecen en las escuelas, así como el crecimiento de la actividad turística. No obstante, adelantó que el próximo martes se presentará un informe específico sobre los avances en materia de seguridad, que incluirá cifras de homicidios, delitos de alto impacto, detenciones relacionadas con extorsión y acciones de las Fuerzas Armadas.

En materia de desarrollo económico, el Gobierno federal informó que durante noviembre comenzarán las obras de uno de los polos de desarrollo más avanzados del país, que contempla una inversión de 9 mil 300 millones de pesos y la conexión con la carretera federal 120.

Asimismo, se cuenta con una cartera de 24 proyectos de inversión privada por mil 337 millones de pesos, con la participación de empresas como ArcelorMittal, Enel y Grupo Bafar. También se trabaja con comités promotores en Uruapan, Lázaro Cárdenas y Apatzingán.

En el sector agropecuario, se reportó el monitoreo permanente de 193 mil 183 hectáreas para mantener la certificación de la agroexportación, con la participación de 34 mil 864 productores. Además, se informó sobre acciones de protección fitosanitaria para el mango y el limón, así como apoyos para la producción de maíz blanco.

Por otra parte, el programa Sembrando Vida registra 177 mil 453 beneficiarios y 451 mil 470 hectáreas incorporadas, con una inversión federal de 2 mil 196 millones de pesos durante este año.

En materia de infraestructura y servicios básicos, se concluyeron mil 256 obras de electrificación, con una inversión de 508 millones de pesos, lo que permitió alcanzar una cobertura de 99.99 por ciento de los hogares michoacanos. También se instalaron 453 puntos de acceso gratuito a internet en teleescuelas y 213 en clínicas del IMSS-Bienestar.

Respecto al turismo, las autoridades reportaron un récord durante la temporada de Noche de Muertos, con un millón 31 mil visitantes, cifra 104 por ciento superior a la registrada en 2025, y una derrama económica de más de mil 960 millones de pesos. Además, se realizan proyectos turísticos e infraestructura con una inversión de 300 millones de pesos.

En el rubro laboral, se emitieron 262 certificados laborales para la agroexportación, de los cuales 80 por ciento correspondió a exportadores de Michoacán. También se reportó la colocación de mil 396 personas en empleos mediante ferias laborales y la incorporación de 12 mil 294 jóvenes al programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

La inversión social constituye otro de los componentes centrales del plan. De acuerdo con el balance presentado, los programas de Bienestar representan una inversión de 30 mil 451 millones de pesos y benefician a más de un millón de derechohabientes en el estado.

En educación, se contabilizaron 795 mil 717 estudiantes beneficiarios de becas, con una inversión cercana a los 6 mil millones de pesos. Además, se reportaron avances en la construcción y ampliación de planteles de educación media superior y superior, con la meta de generar 10 mil nuevos espacios para jóvenes en bachillerato.

En el sector salud, se informó sobre la aplicación de 2.5 millones de vacunas, la realización de 3 mil 266 cirugías de cataratas y la construcción de nuevos hospitales en Morelia y Zitácuaro, así como la rehabilitación de unidades médicas en distintas regiones.

También se reportaron avances en vivienda, con 19 mil 305 casas en construcción de una meta estatal de 82 mil, lo que representa 24 por ciento de cumplimiento, además de la entrega de créditos para mejoramiento y la regularización de escrituras.

Finalmente, el Gobierno federal destacó las acciones dirigidas a los pueblos originarios, con una inversión acumulada de 6 mil 10 millones de pesos en los planes de justicia Purépecha, Mazahua, Otomí y Matlatzinca-Pirinda, así como Nahua, que en conjunto benefician a comunidades indígenas de la entidad.

Sheinbaum sostuvo que el objetivo es mantener la presencia del Gobierno federal en los 113 municipios de Michoacán y dar seguimiento periódico a los proyectos para fortalecer las condiciones de bienestar, desarrollo y seguridad.

La presidenta reconoció que, aunque existen avances, la construcción de la paz es un trabajo permanente y aseguró que las acciones del plan continuarán en coordinación con las autoridades estatales y los distintos sectores de la sociedad michoacana.