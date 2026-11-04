“Cada detención salva familias” Harfuch reconoce a agentes de inteligencia

El secretario de Seguridad Ciudadana y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, encabezó la ceremonia de entrega de reconocimientos a personal de Investigación e Inteligencia y Protección Civil por su valentía, profesionalismo, así como la vocación de servicio que tanto los hombres como las mujeres ofrecen a la institución.

Durante la ceremonia, Harfuch destacó que, independientemente de las funciones que desempeñen o de su antigüedad, las y los integrantes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) comparten una misma responsabilidad al trabajar por la seguridad del país.

Omar García Harfuch entrega 25 reconocimientos a personal de Investigación e Inteligencia y Protección Civil

Dicho evento se realizó en las instalaciones de la SSPC, donde se reconoció la importancia del trabajo que realizan todas las áreas de la institución.

Además, destacó que cada misión y detención tiene un impacto en la seguridad de las familias mexicanas, por lo que reconoció la valentía de quienes arriesgan su vida para proteger a los ciudadanos.

En la ceremonia, la SSPC hizo entrega de 25 reconocimientos: 16 agentes de investigación por su desempeño sobresaliente, ocho a personal de Protección Civil y uno especial al ganador del primer lugar del concurso del Himno Oficial de la Academia Nacional.

Harfuch reconoce el liderazgo de Claudia Sheinbaum

Asimismo, Harfuch resaltó el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, así como su participación directa en la conducción de la Estrategia Nacional de Seguridad.

“Hay un factor nuevo en la Estrategia Nacional de Seguridad, y es que la propia presidenta de México dirige la Estrategia de Seguridad todos los días. Y esa es una ventaja para todos los que estamos aquí presentes”, expresó.

Por último, hizo un llamado a las y los integrantes de la SSPC para mantener la unidad, fortalecer el trabajo en equipo y asumir cada misión con el compromiso de construir un mejor país para millones de familias mexicanas.