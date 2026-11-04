PIB turístico de México crece 0.8% durante el segundo trimestre de 2026: Sectur

El sector turístico de México registró un crecimiento anual de 0.8 por ciento durante el segundo trimestre de 2026, correspondiente al periodo de abril a junio, de acuerdo con los indicadores económicos que fueron destacados por la Secretaría de Turismo (Sectur), aunque su avance se mantuvo por debajo del crecimiento general de la economía nacional.

Los resultados del Indicador Trimestral de la Actividad Turística, publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), muestran que el Producto Interno Bruto (PIB) turístico también tuvo un incremento de 0.4 por ciento en comparación con el primer trimestre del año, de acuerdo con cifras desestacionalizadas.

La titular de la Secretaría de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, destacó que estos resultados reflejan una tendencia positiva para la actividad turística del país, debido a que este sector contribuye a fortalecer los negocios, conectar destinos y generar oportunidades económicas para distintas comunidades.

A través de sus redes sociales, la dependencia federal señaló que el turismo continúa impulsando la economía mexicana y representa una actividad importante para el desarrollo de las familias que dependen de los servicios relacionados con los visitantes nacionales y extranjeros.

Sin embargo, el crecimiento del sector fue menor al registrado por la economía mexicana en general, que durante el mismo periodo avanzó 1.4 por ciento de manera trimestral y 1.9 por ciento a tasa anual.

Al revisar los componentes del PIB turístico, se observa que el crecimiento estuvo relacionado principalmente con la producción de bienes. Este apartado tuvo un incremento de 3.3 por ciento frente al trimestre anterior y de 6.7 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2025.

En contraste, los servicios turísticos presentaron una disminución de 0.2 por ciento en su comparación trimestral y una caída anual de 0.7 por ciento. Este componente incluye actividades como hospedaje, restaurantes, transporte y otros servicios que utilizan las personas durante sus viajes.

Otro de los indicadores que permite conocer el comportamiento de esta actividad es el consumo turístico interior, que mide el gasto realizado por visitantes nacionales e internacionales dentro del territorio mexicano.

Durante abril, mayo y junio, este indicador registró un crecimiento de apenas 0.1 por ciento respecto al trimestre anterior y de 0.4 por ciento en comparación anual.

Al separar el consumo por tipo de visitante, los datos muestran diferencias importantes. El turismo interno, que corresponde a los viajes realizados por mexicanos dentro del país, no presentó cambios en su comparación trimestral, pero tuvo un aumento anual de 3.2 por ciento.

Por otra parte, el consumo del turismo receptivo, relacionado con los visitantes extranjeros, aumentó 0.3 por ciento frente al primer trimestre, aunque registró una caída anual de 13.4 por ciento. Esta disminución representa un desafío para la llegada de visitantes internacionales y el gasto que realizan en México.

Los resultados muestran que, aunque la actividad turística mantiene cifras positivas, todavía existen áreas que requieren mayor impulso, principalmente en los servicios y en la recuperación del consumo de los visitantes extranjeros.

Desde la Secretaría de Turismo se destacó la importancia de continuar fortaleciendo esta industria para que su crecimiento se refleje en empleos, mayores ingresos y oportunidades para los negocios que dependen de los viajes y la atención a visitantes.

De esta manera, el turismo se mantiene como una actividad relevante para la economía nacional, aunque los indicadores del segundo trimestre muestran que su recuperación todavía enfrenta retos para alcanzar un crecimiento más amplio.