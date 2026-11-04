UNAM aplicará 100 mil vacunas gratuitas contra COVID-19, influenza, sarampión y neumococo

Megacentro de Vacunación UNAM (Imagen de apoyo) ofrecerá 100 mil vacunas gratuitas contra COVID-19, influenza, sarampión y neumococo

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) instalará un Megacentro de Vacunación para aplicar 100 mil dosis gratuitas contra COVID-19, influenza, sarampión y neumococo, tanto a integrantes de la comunidad universitaria como a la población en general, con el propósito de ampliar la protección contra estas enfermedades.

La jornada se llevará a cabo del lunes 9 al viernes 13 de noviembre de 2026, en el estacionamiento 3 del Estadio Olímpico Universitario, donde se brindará atención de las 9:00 a las 14:00 horas. Para la aplicación de las vacunas se contará con personal de enfermería del sector salud y pasantes de la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la Universidad.

Fechas, horarios y registro

El servicio será gratuito y estará abierto a estudiantes, trabajadores universitarios y personas que no pertenezcan a la institución. Para organizar la asistencia y evitar largas filas, se establecerán dos bloques de registro, uno a las 9:00 y otro a las 11:00 horas.

También se habilitará una fila para quienes acudan sin haber realizado un registro previo, por lo que las personas interesadas podrán acceder al servicio mediante cualquiera de estas modalidades.

La inscripción anticipada estará disponible en el portal de la Dirección General de Atención a la Salud de la UNAM:

[https://salud.unam.mx/mega-centro-de-vacunacion/](https://salud.unam.mx/mega-centro-de-vacunacion/)

Otra opción será ingresar mediante el código QR que aparece en los carteles de la campaña. Durante el registro, los solicitantes deberán responder un cuestionario para identificar las características de la población que recibirá las dosis. Esta información también será utilizada por la Universidad para actividades de docencia e investigación.

Cuatro vacunas disponibles

El Megacentro contará con 25 mil dosis para cada uno de los cuatro padecimientos, con lo que se alcanzará la meta de 100 mil vacunas. La campaña incluirá biológicos contra COVID-19, influenza, sarampión y neumococo.

La aplicación contra influenza forma parte de las medidas de prevención durante la temporada de frío, mientras que la vacuna contra neumococo estará dirigida a personas mayores de 60 años. También se ofrecerán dosis contra COVID-19 y sarampión.

Los biológicos fueron donados por las secretarías de Salud federal y de la Ciudad de México, además del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

UNAM refuerza prevención contra el sarampión

La Universidad informó que ya ha aplicado aproximadamente 25 mil vacunas en distintas entidades universitarias. Además, los estudiantes que ingresaron mediante pase reglamentado cuentan con cobertura completa contra el sarampión, como parte de las acciones para evitar la propagación de esta enfermedad dentro de la comunidad.

El director general de Atención a la Salud de la UNAM, Gustavo Adolfo Olaiz Fernández, invitó a estudiantes, trabajadores y población en general a participar en la jornada y aprovechar la aplicación gratuita de los biológicos.

Con esta campaña, la institución reunirá esfuerzos con dependencias del sector salud para facilitar el acceso a las vacunas y ampliar la protección de la población.