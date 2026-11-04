Detienen a “Panda”, líder regional de un grupo delictivo en Veracruz

Detenido Samuel “N”, alias “Panda". (SSPC)

Fue detenido Samuel “N”, alias “Panda”, identificado como presunto líder regional de un grupo delictivo con presencia en los municipios de Jáltipan, Cosoleacaque y Minatitlán, en Veracruz.

Las investigaciones iniciaron en enero de 2026, a partir del secuestro de dos empresarios en el municipio de Cosoleacaque, hecho con lo que se obtuvo información relevante sobre las actividades de una organización criminal en la región.

Ese mismo mes, mediante acciones coordinadas entre autoridades navales, estatales y municipales, se desmanteló un inmueble presuntamente utilizado como casa de seguridad en la localidad de El Cocuital, municipio de Jáltipan, donde fue detenido un sujeto, alias “Sparta”.

A partir de la información recabada, se identificó a Samuel “N” como presunto líder regional de un grupo delictivo que opera en Jáltipan y municipios aledaños. Mediante labores de inteligencia naval, análisis de información y seguimiento de sus actividades, se logró establecer su zona de operación, así como sus posibles vínculos con delitos de secuestro, extorsión, venta de droga y comercialización ilícita de combustible.

En las indagatorias, se identificaron sus patrones de movilidad y posibles ubicaciones. Además, se confirmó que contaba con una orden de aprehensión por el delito de privación ilegal de la libertad, por lo que se desplegó un operativo en la colonia Estero del Pantano, en el municipio de Coatzacoalcos, donde se concretó su detención.