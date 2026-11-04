Gobernador de Puebla, destaca saldo blanco durante festividades del Día de Muertos

Gobernador Alejandro Armenta Alejandro Armenta gobernador de Puebla, resaltó que las festividades con motivo del Día de Muertos en la entidad, concluyó con un saldo blanco, y se destacó que tan sólo en la ex Hacienda de Chautla, acudieron poco más de 169 mil visitantes, quienes dejaron una derrama económica historia que alcanzó los 80 millones de pesos

El gobernador del estado de Puebla, Alejandro Armenta Mier enfatizó que la entidad concluyó la celebración del Día de Muertos con un saldo blanco, reflejo de las acciones de vigilancia y seguridad por parte de las fuerzas de seguridad , que resguardaron las labores de vigilancia en más de 1,623 panteones, así como en eventos religiosos y diversas actividades.

Tan sólo a la ex Hacienda de Chautla, acudieron poco más de 169 mil visitantes, de los cuales el 70% fueron locales, 10% visitantes nacionales y el resto han sido internacionales, con una derrama económica histórica de 80 millones de pesos".

En conferencia de prensa, desde la Casa de Representación del Gobierno de Puebla, en la Ciudad de México, el mandatario estatal enfatizó el importante despliegue de elementos de las fuerzas de seguridad, además de panteones, 19 eventos culturales y religiosos, cobertura en 10 desfiles y seis carreras o rodadas alusivas a la temporada del 1 y 2 de noviembre.

En su oportunidad, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública en el estado, vicealmirante Francisco Sánchez González, puntualizó que para fortalecer las labores de prevención, también se ,llevaron a cabo 420 acciones de proximidad en plazas, tiendas de conveniencia y establecimientos comerciales, operativo en el que participaron más de 1,350 policías estatales, que trabajaron coordinadamente con elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional y corporaciones municipales.

En este sentido, el gobernador Armenta Mier, destacó que la entidad cuenta con una Secretaría de Seguridad “cada vez más depurada yo lo observo lo que veo en el desempeño del secretario de seguridad pública, vicealmirante Francisco”, al tiempo que resaltó que la seguridad en la entidad ha mejorado gracias a que se cuenta con más videocámaras, un helicóptero, drones, “y todo eso nos ha ayudado mucho a mejorar las capacidades y desde luego la coordinación”, en materia de seguridad, siguiendo, resaltó, las directrices de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

SE EXTIENDE FESTIVAL DE CATRINERAS

En su oportunidad, Michelle Talavera, directora ejecutiva de Convenciones y Parques, en el estado, señaló que debido a la alta afluencia al Festival Catrineras 2026, se extendió hasta el próximo 8 de noviembre “para que quienes todavía no han podido ir, no se queden con ganas de hacerlo”.

También resaltó las labores de mantenimiento que se han venido realizando en la ex Hacienda de Chautla, en con motivo de las festividades del Día de Muertos, se recibieron a poco más de 169 mil visitantes, de los cuales el 70% fueron locales, 10% visitantes nacionales y el resto han sido internacionales, con una derrama económica histórica de 80 millones de pesos".

Con el objetivo de detonar más ese sitio histórico, como un nuevo lugar de interés turístico, abundó, se ha reactivado la operación del hotel que ya funciona con 72 habitaciones a través de incluir experiencias nocturnas que obliguen al visitante y al turista a pernoctar realmente y se contempla la construcción de 15 cabañas más, para que tengamos un total de 17 cabañas y el castillo sea un museo interactivo".

Al respecto, el mandatario Armenta Mier, resaltó que cada vez más “Puebla es el latido de México”, debido a que en su administración se han enfocado a impulsar diversos eventos deportivos, culturales, artesanales, turísticos, con el importante plus, subrayó, de que se busca generar derrama económica que llegue a las familias poblanas.

“Hoy tenemos actividades para el resto del año, para diferentes temporadas, donde Puebla se ha convertido en el centro del deporte y se ha convertido el latido de México, lo cual implican un esfuerzo organizacional coordinado con diversas instancias de seguridad estatal, municipal y federal”.

Otro atractivo más, es un bosque encantado, para lo cual se han rescatado siete hectáreas de bosque que estaba en muy mal estado, y el proyecto es convertirlo en un

bosque inmersivo, una experiencia nocturna para ofrecerle a los turistas que lleguen a pernoctar, y que estará durante todo el año cambiando de temática y siempre el bosque iluminado.

El mandatario también resaltó que con el objetivo de generar una efectiva derrama económica, en los eventos que se realizan, y que asisten artesanos a los recintos no se les cobra nada por dejarlos que expongan sus productos, " y lo hacemos porque deberán hacer un sacrificio, y el sueño de ellos, que viven en municipios de la zona o incluso hay de otros municipios, pues acudir con el propósito de obtener una utilidad en donde saben que habrá una afluencia muy grande de personas".

Alejandro Armenta reconoció que en materia de seguridad hay retos que se están atendiendo, “no estamos exentos”, dijo, al tiempo que subrayó la importancia de Puebla, que hoy en día es la cuarta metrópoli más grande del país, conecta con siete estados de la República, de tal suerte que prácticamente se convierte en la puerta de entrada a la capital de la República.