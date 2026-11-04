Clara Luz rechaza que Morena NL sea palero de MC y denuncia a Samuel García ante la FGR

Morena niega alianza con MC en Nuevo León y amplía denuncias ante la FGR con Samuel García

Clara Luz Flores Carrales, coordinadora de Morena en la Defensa de la Transformación en Nuevo León, y el senador Alejandro Murat acudieron este miércoles a la Fiscalía General de la República (FGR), en la Ciudad de México, para ampliar las denuncias presentadas contra el gobernador Samuel García y el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, por presunto desvío de recursos públicos.

A su salida de la Fiscalía, Flores Carrales afirmó que acudieron a exigir cuentas claras y denunciar a funcionarios corruptos. También rechazó los señalamientos de que Morena actúe como “palero” o “comparsa” de Movimiento Ciudadano (MC) y del gobernador Samuel García, además de mantener una coalición de facto con el gobierno estatal.

“Nosotros solo exigimos y venimos a exigir cuentas claras y a denunciar a los funcionarios corruptos. Venimos porque eso es lo que está sucediendo en Nuevo León. Nosotros queremos cuentas claras”, expresó.

Rechaza una alianza con Movimiento Ciudadano

La coordinadora fue cuestionada sobre los señalamientos de figuras relevantes del PRI en aquella entidad, como Adrián de la Garza y Lorena de la Garza, quienes acusan a Morena de actuar como paleros de Movimiento Ciudadano y de Samuel García, además de ser su comparsa, afirmado que existe una coalición de facto entre los morenistas y el gobierno estatal.

Ante estas acusaciones, Clara Luz Flores negó que exista una coalición de facto con la administración de Samuel García y sostuvo que la ampliación de las denuncias ante la FGR demuestra que Morena no mantiene ese acuerdo político.

La coordinadora señaló que, “si existiera una alianza con el gobierno estatal, no estaríamos llevando a cabo acciones legales en su contra”.

Al referirse a Samuel García y Adrián de la Garza, afirmó que ambos tienen formas similares de actuar y operar. “Parece que están compitiendo a ver quién es más corrupto. Parece que quieren ver quién es más innovador en cómo robar más o cómo justificarse más”, declaró.

También cuestionó que los gobernantes no respondan a la población que los eligió y sostuvo que las administraciones anteriores y la actual no han representado un cambio para el estado.

“Nos quisieron vender a todos la idea de que lo mejor para Nuevo León era lo nuevo, pero nos dimos cuenta de algo: ni lo nuevo, nuevo, ni lo viejo, viejo ha funcionado”, señaló.

Añadió que Nuevo León necesita eficacia y representantes que defiendan a la población, particularmente a las familias que enfrentan dificultades para conseguir medicamentos, pagar consultas médicas, trasladarse a sus trabajos y cubrir sus necesidades económicas.

Entre los señalamientos del PAN también destaca la postura de la diputada Lorena de la Garza, presidenta de la Comisión de Presupuesto del Congreso de Nuevo León, quien ha cuestionado que los legisladores morenistas no siempre acompañen a la oposición en las votaciones contra las propuestas del mandatario estatal.

De acuerdo con sus críticas, a los diputados de Morena les tiembla la mano para votar en contra de Samuel García y, aunque manifiestan una postura de oposición, al momento de las votaciones se retraen.

Cuestiona situación financiera del estado

Otro de los temas abordados fue la situación económica de Nuevo León, ya que en una anterior entrevista con Crónica, Adrián de la Garza, señalara que la entidad enfrenta problemas financieros graves e incluso podría encontrarse en una situación de quiebra, debido a la deuda y los compromisos económicos que mantiene.

Al respecto, Clara Luz Flores consideró que el endeudamiento del estado ya registraba un crecimiento durante administraciones anteriores, aunque afirmó que con el actual gobierno estatal el incremento ha sido mucho mayor.

La coordinadora sostuvo que las deudas acumuladas en gobiernos pasados eran menores en comparación con las que enfrenta actualmente la entidad. Para expresar su postura, señaló que frente al endeudamiento de antes, “estábamos en pañales ante este gobierno estatal”.

Al retomar las críticas contra ambos políticos, Flores Carrales calificó a Samuel García como un gobernador “de cero logros” y se refirió al alcalde de Monterrey con la expresión “Adrián de la transa”.

Finalmente, reiteró que los recursos públicos pertenecen a los habitantes de Nuevo León y que confían en que la Fiscalía analice las pruebas presentadas y dé seguimiento a las denuncias.

Denuncias ante la Fiscalía Federal

Sobre las garantías de que se aplique la justicia, Clara Luz Flores dijo que confían plenamente en la Fiscalía y explicó que acudieron a la instancia federal porque consideran que existen actos que corresponden a ese ámbito, mientras que la Fiscalía estatal tiene sus propias atribuciones.

“Nosotros confiamos plenamente en la justicia, sabemos, por eso venimos a la institución correcta, a la Fiscalía Federal, porque sabemos que están involucrados actos en donde también sabemos que la Fiscalía Estatal tiene sus alcances y nosotros estamos buscando los alcances federales, porque la justicia debe de ser para todos y la ley se debe de aplicar para todos y para todas”, afirmó.

En cuanto a los periodos que abarcan las denuncias, explicó que, en el caso de Adrián de la Garza, corresponden a su administración anterior y a la actual; mientras que, en el caso de Samuel García y sus familiares, comprenden los cinco años que lleva como gobernador.

Sobre las pruebas entregadas, indicó que presentaron distintos elementos para que sean revisados por la Fiscalía. “Aportamos diferentes pruebas que tienen que ver con contratos, dichos, etcétera, que ya los tendrá que analizar la Fiscalía”, comentó.