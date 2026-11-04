Columba López descarta presencia de Gusano barrenador en cargamentos de aguacates que reanudan exportación

México reanudará la exportación de aguacate

Tras un acuerdo entre las empresas empacadoras y los trabajadores para resolver el conflicto originado por el desplome de los precios del aguacate en el estado de Michoacán, el Gobierno de México anunció este miércoles que la cosecha y las exportaciones de este fruto a todos sus mercados, entre ellos Estados Unidos, se reanudarán este jueves.

Ante la reanudación de estas exportaciones y los recientes señalamientos de presencia de gusano barrenador en el producto, la secretaria de Agricultura, Columba López, descartó que los cargamentos de exportación enfrenten riesgos por plagas y aclaró que en 28 años de comercialización internacional Michoacán no ha registrado ningún caso de gusano barrenador en sus huertos.

“Nosotros estamos ciertos, estamos súper seguros de que no hay absolutamente ninguna plaga de gusano barrenador, y mañana, como ya lo comenté, se renueva la agroexportación”, afirmó Columba López.

Además, afirmó que la trazabilidad para garantizar la seguridad alimentaria “es muy importante”.

Las autoridades precisaron que las imágenes difundidas recientemente corresponden a casos aislados en Jalisco y Nayarit que involucraron fruta destinada a procesos industriales de aceite o insectos detectados fuera de los empaques, por lo que ese producto no formaba parte del circuito de exportación.

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y las juntas locales de sanidad vegetal mantienen registradas las parcelas de 50 municipios libres de la plaga, y realizan cada mes inspecciones aleatorias en 500 hectáreas para garantizar los estándares fitosanitarios.