Sheinbaum descarta encuentro con Grecia Quiroz por inició del periodo electoral (Galo Cañas Rodríguez)

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó un encuentro con la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, al señalar que el país ya se encuentra en periodo electoral y que los asuntos relacionados con la seguridad y el esclarecimiento del asesinato de Carlos Manzo deben atenderse por las instancias correspondientes.

Durante sus declaraciones, la mandataria explicó que la presidenta municipal mantiene comunicación y coordinación en materia de seguridad con el secretario de Seguridad, el comandante de la zona y la Guardia Nacional, además de recibir apoyo en diferentes temas para el municipio michoacano.

Respecto a las investigaciones por el homicidio de Carlos Manzo, Sheinbaum indicó que la Fiscalía General del Estado de Michoacán lleva las indagatorias con el respaldo del Gabinete de Seguridad Nacional, y aseguró que existen avances importantes, así como detenciones relevantes.

“Se sigue trabajando sobre las causas del homicidio, pero hay avances sumamente relevantes”, afirmó, al recordar que las acciones de investigación se han desarrollado durante el último año y que los resultados se han dado a conocer oportunamente.

La Presidenta sostuvo que los asuntos políticos deben mantenerse separados de las labores institucionales, por lo que consideró prioritario continuar brindando apoyo a los habitantes de Uruapan y avanzar en el esclarecimiento del asesinato.

Cuestionada sobre la petición de Grecia Quiroz para que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso, Sheinbaum señaló que esa decisión no corresponde directamente a la Presidencia ni al Gabinete de Seguridad, sino a la propia institución federal, que deberá determinarlo a partir de las investigaciones.

Finalmente, destacó que la FGR y el Gabinete de Seguridad Nacional han mantenido una colaboración permanente con la Fiscalía estatal de Michoacán para avanzar en las investigaciones del homicidio de Carlos Manzo.