Pensión Bienestar Cómo checar el estatus de pago a adultos mayores (Pexels)

Durante el mes de noviembre se realizará el último pago de la Pensión Bienestar correspondiente a este año; sin embargo, el depósito no se hará de manera inmediata para todos los beneficiarios, por lo que aquí te contamos qué día recibirás tu pensión y cómo checar el estatus de pago.

¿Cómo checar el estatus de pago a adultos mayores?

Debido a que el depósito de la Pensión Bienestar no será igual para todos los beneficiarios del programa, se tendrá que checar el estatus de pago conforme al día señalado en el calendario.

Una de las maneras más sencillas es mediante la app del Banco Bienestar, en la cual se puede revisar tanto el saldo como los movimientos. Esta app está disponible tanto para sistema Android como para IOS.

Aunque también hay otras formas de revisar el estatus de pago de la pensión para adultos mayores; una es consultando el padrón de beneficiarios que se encuentra disponible en línea; mediante llamada telefónica marcando a la Línea del Bienestar al 800 639 42 64 en un horario de lunes a viernes de las 09:00 hasta las 18:00 horas.

Calendario oficial de pagos de la Pensión Bienestar

La Secretaría del Bienestar anunció que los pagos del bimestre noviembre-diciembre de las pensiones del Bienestar se realizarán desde el 3 de noviembre. A su vez, ha informado que se harán conforme a la primera letra del primer apellido del beneficiario en orden alfabético.

Este es el calendario oficial de pagos: