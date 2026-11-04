Hospital Juárez prioriza preservación de extremidades en pacientes con pie diabético

Hospital Juárez de México Con una clínica especializada en pie diabético, el Hospital Juárez de México (HJM) prioriza la preservación de extremidades en pacientes que viven con diabetes y presentan dicha complicación en extremidades, a fin de evitar que lleguen a la amputación de extremidades.

Con una clínica especializada en pie diabético, el Hospital Juárez de México (HJM) prioriza la preservación de extremidades en pacientes con esta complicación, a fin de evitar que lleguen a la amputación de extremidades.

Con el apoyo de tecnología, procedimientos quirúrgicos y técnicas de mínima invasión, profesionales de la salud logran mejorar la circulación sanguínea y reducen el riesgo de amputación.

El especialista resaltó que, cuando una persona que vive con diabetes presenta una afección en las arterias de los pies, esto puede ser un indicador de que también existe daño arterial en otras partes del cuerpo, lo que incrementa el riesgo de sufrir infartos y eventos cerebro vasculares, así como de perder una extremidad.

En este sentido, Felipe Alejandro Piña Avilés, responsable del Servicio de Angiología y Cirugía Vascular, resaltó que el hospital cuenta con tecnología innovadora que optimiza el manejo de pacientes que viven con diabetes, atención que les permite contar con alternativas a fin de salvar la amputación de extremidades.

Explicó que mediante intervenciones quirúrgicas, es posible destapar las arterias o se realizan derivaciones para mejorar el flujo sanguíneo hacia el pie, con el propósito de reducir el riesgo de amputación.

Las derivaciones arteriales o puentes vasculares (bypass), consiste en conectar un segmento de una arteria con otro para restablecer la circulación y llevar un mayor flujo sanguíneo, evitando las lesiones.

Además, se cuenta con cirugía endovascular, una técnica de mínima invasión que permite intervenir dentro de las arterias mediante cateterismo. Para estos procedimientos se utilizan dispositivos como balones de angioplastia y dispositivos de aterectomía, que ayudan a tratar las obstrucciones y mejorar el flujo sanguíneo.

Estas intervenciones son posibles, gracias a que el Hospital Juárez de México cuenta con salas de hemodinamia para realizar dichos procedimientos, así como con equipos de ultrasonido y angiografía para estudios de fluoroscopia, entre otros recursos, lo que ha permitido que cada año, se realicen alrededor de 150 procedimientos para salvar extremidades.

Como parte de su atención integral, el Hospital Juárez de México cuenta con una clínica especializada en el pie diabético, en la que participan los servicios de cirugía vascular, cirugía general, ortopedia y traumatología, medicina interna y endocrinología, así como las áreas de psicología, rehabilitación y la clínica de heridas y estomas, fundamental para el adecuado control de las lesiones.

Enfatizó que cuando una persona con diabetes mantiene un adecuado control de la enfermedad, las complicaciones pueden reducirse considerablemente, no solo en los pies, sino también en el corazón, el cerebro y los riñones.

Ante ello, recomendó mantener un control adecuado de la glucosa y acudir con el médico de primer contacto y, cuando sea necesario, recibir atención de especialistas en Medicina Interna o Endocrinología.

Asimismo, advirtió que el manejo multidisciplinario es fundamental para el tratamiento de la diabetes, la prevención de complicaciones y la atención oportuna de las lesiones.