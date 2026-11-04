IMSS lanza campaña para que jóvenes prevengan el consumo de sustancias

IMSS campaña La campaña digital IMSSpulsa tu Equilibrio acerca información clara, accesible. Acorde a los tiempos actuales aprovechará códigos de comunicación con materiales visuales, memes, stickers y contenidos digitales

El doctor Alfredo Licona Martínez, coordinador de Programas Médicos de la Coordinación de Salud Mental y Adicciones, del Instituto Mexicano del Seguro Social, resaltó que la campaña IMSSpulsa tu Equilibrio, busca informar a las juventudes con información clara, respecto de los riesgos del consumo de sustancias psicoactivas.

Licona Martínez indicó que el panorama actual exige fortalecer las acciones preventivas ante la evolución en los patrones de consumo entre las juventudes.

Algunas sustancias registran una disminución en su consumo, pero otras ganado presencia, como los cigarrillos electrónicos y las metanfetaminas que representan un tema relevante en el contexto de la demanda de atención por consumo de sustancias, de ahí que la prevención también requiere nuevos lenguajes, nuevos formatos y canales de comunicación cercanos a las juventudes.

Dr. Alfredo Licona El doctor Alfredo Licona Martínez, coordinador de Programas Médicos, de la Coordinación de Salud Mental y Adicciones del IMSS resaltó que la campaña IMSSpulsa tu Equilibrio, busca informar a las juventudes con información clara, respecto de los riesgos del consumo de sustancias psicoactivas

CÓDIGOS DE COMUNICACIÓN QUE USAN LOS JÓVENES

IMSSpulsa tu Equilibrio aprovecha códigos de comunicación cercanos a las nuevas generaciones con materiales visuales, memes, stickers y contenidos digitales difundidos principalmente en plataformas como TikTok e Instagram, con el objetivo de facilitar la comprensión de información que casi siempre utiliza términos especializados.

Subrayó que “TikTok, Instagram y otras plataformas digitales representan una oportunidad para acercar contenidos preventivos de manera sencilla, atractiva y, sobre todo, útil”.

El acceso a información verificada, enfatizó, representa una herramienta fundamental para prevenir riesgos y fortalecer el bienestar físico y mental de las juventudes.

Ante ello, la campaña busca informar con lenguaje y formatos digitales afines a los jóvenes, la campaña busca convertirse en una herramienta informativa ágil y sencilla, para que los jóvenes sean capaces de tomar mejores decisiones respecto del autocuidado de su salud y bienestar.

“Queremos que las juventudes tengan acceso a información clara y confiable para fortalecer sus conocimientos sobre los riesgos del consumo de sustancias”, afirmó.

Destacó que la campaña adopta el lema “Aprende, Decide y Actúa sobre el consumo de sustancias”, que invita a informarse sobre sus efectos y riesgos, reflexionar sobre sus consecuencias y tomar decisiones que contribuyan a su desarrollo personal.

El doctor Licona Martínez enfatizó que el objetivo es que los jóvenes aprendan a reconocer factores de riesgo, fortalezcan sus decisiones y reconozcan la importancia de cuidar su salud, y a través de dicha campaña se busca acercar contenidos claros, accesibles y sustentados en evidencia científica sobre los efectos y riesgos asociados al consumo de sustancias, para que puedan contar con mayores elementos al decidir sobre su bienestar.