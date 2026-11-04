Jubilados bloquean accesos a San Lázaro; exigen apoyos adicionales por 114 millones de pesos anuales

Alrededor de 250 jubilados y pensionados de la Cámara de Diputados bloquearon los accesos al Palacio Legislativo de San Lázaro para exigir la entrega de apoyos económicos extraordinarios, adicionales a las pensiones que reciben del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Los manifestantes solicitan un apoyo mensual de aproximadamente 14 mil pesos, además de una cantidad adicional de 50 mil pesos al finalizar el año. De acuerdo con las demandas presentadas, estos recursos representarían un gasto cercano a los 114 millones de pesos anuales.

La protesta provocó afectaciones en los accesos al recinto legislativo, donde los trabajadores retirados buscaron llamar la atención de los diputados para que atiendan sus peticiones y encuentren una solución a sus demandas económicas.

Ante esta situación, la Cámara de Diputados informó que mantiene disposición al diálogo con los inconformes y que buscará alcanzar un acuerdo mediante los mecanismos institucionales.

Como parte de las alternativas planteadas, y debido a las restricciones presupuestales, la Cámara ofreció realizar un pago único de aproximadamente 56 mil pesos para cada jubilado, cantidad equivalente a cuatro meses del apoyo económico solicitado.

Esta propuesta fue aceptada por 248 jubilados, aunque un grupo de trabajadores mantiene su inconformidad y continúa solicitando que se reconozca el apoyo económico de manera adicional a sus pensiones.

El tema también ha llegado a los tribunales en materia laboral, debido a que algunos jubilados de la Cámara de Diputados recurrieron a las instancias correspondientes para solicitar el reconocimiento de estos recursos extraordinarios. Hasta el momento, la resolución de estos procedimientos permanece pendiente.

La inconformidad se relaciona con las prestaciones económicas que los trabajadores retirados buscan recibir después de concluir su vida laboral, las cuales consideran necesarias como complemento a las pensiones que actualmente les proporciona el ISSSTE.

Ante el bloqueo registrado durante la mañana de este miércoles, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y el secretario general tenían previsto reunirse con una comisión de representantes de los jubilados y pensionados, con el propósito de escuchar sus planteamientos y buscar una salida al conflicto.

La reunión forma parte de los esfuerzos para mantener abiertos los canales de comunicación entre los representantes de los trabajadores y las autoridades administrativas del recinto legislativo.

El principal punto de desacuerdo se encuentra en la diferencia entre el apoyo mensual que solicitan los jubilados y la propuesta de entregar un pago único, debido a que los manifestantes buscan que el beneficio económico tenga continuidad y no se limite a una sola entrega.

Mientras tanto, la Cámara de Diputados señaló que las restricciones presupuestales deben tomarse en cuenta para definir cualquier posible acuerdo, por lo que el diálogo será importante para revisar las alternativas disponibles.

El conflicto ocurre en medio de las demandas de trabajadores retirados que buscan mantener beneficios económicos adicionales a sus pensiones, mientras que las autoridades legislativas enfrentan el reto de atender sus solicitudes dentro de los recursos presupuestales disponibles.