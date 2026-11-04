Investigará ASF contrataciones del IFE, INE y OPLEs del 2000 al 2025; “irregularidades históricas”

ASF tiene bajo la lupa contrataciones del IFE, INE y Oples en los últimos 20 años

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisará las contrataciones del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), el Instituto Nacional Electoral (INE) y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), correspondientes al periodo de 2000 a 2025. tras detectar “irregularidades históricas” en el ejercicio del gasto público.

Ello luego que los trabajos de inteligencia y el análisis de información solicitada a distintas entidades federativas revelaran indicios de posibles irregularidades en el ejercicio del gasto público, explicó el organismo encabezada por Aureliano Hernández Palacios Cardel.

“Los trabajos de inteligencia que hemos realizado, como el análisis de la información requerida a las entidades federativas, advierten la comisión de múltiples irregularidades históricas en el ejercicio del gasto público”, informó

En un breve comunicado, la ASF precisó que se buscará identificar patrones de contratación, concentración de proveedores y posibles prácticas ilegales en las adquisiciones realizadas por las autoridades electorales, así como determinar si existieron acuerdos entre empresas o funcionarios para favorecer determinados contratos.

La ASF mencionó que el estudio histórico de las adquisiciones del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), el INE y todos los Oples tiene como objetivo identificar patrones de contratación, concentración de proveedores y prácticas ilegales en el ejercicio de los recursos públicos.

La primera línea de trabajo consiste en una investigación de oficio sobre diversas irregularidades en las contrataciones públicas de todos los OPLEs, así como del INE y el entonces IFE.

La segunda contempla reconstruir el historial de adquisiciones de estas instituciones durante un periodo de 25 años, con el propósito de identificar patrones de contratación, concentración de proveedores y posibles prácticas ilegales en el ejercicio de recursos públicos.

El análisis también busca identificar la participación de grupos empresariales y servidores públicos en operaciones que pudieran haber derivado en irregularidades en la asignación de contratos.

La tercera línea consiste en una auditoría integral al INE y la revisión de la totalidad del gasto federalizado ejercido por los organismos públicos locales electorales.

El titular de la ASF, informó que fueron identificados dos grupos empresariales con operaciones por 8 mil 870.3 millones de pesos con distintas entidades públicas entre 2014 y 2026.

El anuncio de la ASF ocurre después de la controversia por presuntas irregularidades en las contrataciones del INE durante la gestión de Guadalupe Taddei, quien renunció a la presidencia del organismo en medio de los cuestionamientos sobre el manejo de recursos y las relaciones con empresas proveedoras.

Por su parte, la presidenta provisional del INE, Blanca Yassahara Cruz García, anunció que las diez consejerías acordaron preparar una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que se investiguen las presuntas irregularidades y se determinen las responsabilidades correspondientes.