Reconocen a 25 agentes de investigación, inteligencia y de Protección Civil de la SSPC

Ceremonia Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. (SSPC)

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, entregó 25 reconocimientos a agentes de Investigación e Inteligencia y personal de Protección Civil.

García Harfuch destacó la valentía, el profesionalismo y la vocación de servicio de las mujeres y hombres que integran la institución, cuya labor, dijo, es fundamental para combatir a la delincuencia, recuperar la paz en las comunidades y proteger a las familias mexicanas.

En total, la SSPC entregó 25 reconocimientos: 16 a agentes de investigación por su desempeño sobresaliente, ocho a personal de Protección Civil y uno especial al primer lugar del concurso del Himno Oficial de la Academia Nacional.

Durante el evento, el titular de la dependencia reconoció la importancia del trabajo que realizan todas las áreas de la institución, tanto el personal que participa directamente en las operaciones como quienes desempeñan funciones administrativas, de formación y apoyo, indispensables para el cumplimiento de cada misión.

En este sentido, recordó que las y los integrantes de la SSPC comparten una misma responsabilidad, independientemente de su antigüedad o de las funciones que desempeñan, y subrayó que su vocación de servicio responde al compromiso de trabajar por la seguridad del país.

En la ceremonia, se realizó el pase de lista del personal caído en cumplimiento del deber, para honrar la memoria de las compañeras y compañeros que entregaron su vida para proteger a la ciudadanía.

El secretario García Harfuch expresó su respeto y reconocimiento a quienes perdieron la vida en el cumplimiento de su misión, así como a los elementos que, pese a haber resultado gravemente heridos durante distintas operaciones, continúan sirviendo al país con determinación y compromiso.

Asimismo, reconoció el trabajo, la valentía y el profesionalismo del personal del sistema penitenciario y destacó que, durante el primer año de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, se realizó el traslado de 92 objetivos prioritarios, mediante un operativo coordinado exclusivamente por autoridades mexicanas.

Durante su mensaje, García Harfuch resaltó el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum y su participación directa en la conducción de la Estrategia Nacional de Seguridad.

“Hay un factor nuevo en la Estrategia Nacional de Seguridad, y es que la propia Presidenta de México dirige la Estrategia de Seguridad todos los días. Y esa es una ventaja para todos los que estamos aquí presentes”, recalcó.

El titular de la SSPC destacó que “la Presidenta de México tiene una visión de inteligencia e investigación para prevenir el delito, para combatir el delito”.

Y señaló que la coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Marina) y la Fiscalía General de la República (FGR) ha permitido fortalecer el trabajo conjunto para enfrentar a la delincuencia y avanzar en los objetivos de seguridad.

El secretario llamó a las y los agentes a tener siempre presente la trascendencia de su misión y la responsabilidad que tienen de proteger a la población frente a quienes, mediante la violencia y las actividades delictivas, afectan la tranquilidad de las comunidades.

Destacó que cada operación y cada detención representan un avance para recuperar la paz en las regiones afectadas por la delincuencia y tienen un impacto directo en la vida de las familias mexicanas, aun cuando quienes realizan estas acciones no siempre conozcan sus resultados.

En este sentido, los convocó a continuar trabajando con determinación y a inspirar a sus compañeras y compañeros a realizar un esfuerzo cada vez mayor para contribuir a la construcción de un país más seguro.

También reconoció el trabajo de la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), Laura Velázquez Alzúa, y de su equipo, por las acciones permanentes de prevención, preparación y respuesta ante emergencias.

En este marco, se entregaron ocho reconocimientos a integrantes de las Misiones de Enlace y Coordinación (ECO), cuya labor durante la temporada de lluvias y ciclones tropicales ha sido fundamental para fortalecer la coordinación con autoridades estatales y municipales y brindar atención oportuna a la población.

El secretario también reconoció los avances en la formación de nuevos agentes de investigación e inteligencia y destacó el trabajo de quienes han contribuido al desarrollo de la Academia Nacional y a la preparación de nuevas generaciones que se incorporan a las labores de seguridad.

Al concluir su intervención, García Harfuch convocó a las y los integrantes de la SSPC a mantener la unidad, fortalecer el trabajo en equipo y asumir cada misión con el compromiso de contribuir, año con año, a construir un mejor país para millones de familias mexicanas.

Al tomar la palabra, el subsecretario de Inteligencia e Investigación Policial, Antonio de Jesús Lozada González, reconoció el esfuerzo, la lealtad, la dedicación, el profesionalismo y la entrega de los agentes de investigación al servicio de la nación.

“Son compañeros que han demostrado un desempeño sobresaliente que inspira a las nuevas generaciones de hombres y mujeres que hoy se siguen sumando a nuestras filas y fortaleciendo las capacidades de esta Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana”, expresó.

El subsecretario Lozada resaltó que los agentes de investigación representan un pilar fundamental para la institución y que el reconocimiento que reciben es reflejo de su compromiso y de las aportaciones que realizan en beneficio de la ciudadanía.

Después, la agente de investigación Morales, en representación de los agentes galardonados, señaló que reciben esta distinción con orgullo, humildad y un gran sentido de responsabilidad.

“Este reconocimiento es mucho más que una distinción por el deber cumplido; refleja el esfuerzo, la determinación y el compromiso que hemos asumido con esta Secretaría y con México”, concluyó.