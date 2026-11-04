Mario Delgado: regulación de celulares no es una medida no es vigilancia ni coerción

Celulares en escuelas El secretario de Educacion, Mario Delgado sostuvo que el Acuerdo para limitar el uso de celulares en planteles educativos busca desarrollar entre niñas, niños, adolescentes y jóvenes, conciencia sobre los daños que puede ocasionar el uso excesivo de las pantallas, mediante una labor educativa

El titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, aclaró que la regulación del uso de celulares en las escuelas, impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, busca establecer reglas, sin recurrir a medidas coercitivas.

“La regulación en el uso de celulares en los planteles escolares, dijo, no esperen que tengamos medidas coercitivas ni que haya supervisores y vigilantes escuela por escuela para ver si un niño trae un celular.

Asimismo, aclaró que no se contemplan medidas drásticas ni sanciones por incumplir esta disposición sobre el uso de equipos digitales en los centros escolares. “En la SEP le apostamos a la educación, no a poner sanciones”, aseveró.

“Lo que estamos haciendo es que las niñas y los niños tengan conciencia y sean capaces de adaptarse, de separarse de estos dispositivos y evitar generar una adicción”, expresó.

La medida entró en vigor a nivel nacional este 3 de noviembre, recordó, es resultado de una consulta abierta a docentes, especialistas y expertos, y fue acordada de manera unánime con las autoridades educativas de las 32 entidades del país.

Al término de su participación en la entrega de Certificados de Competencia Laboral en Autismo a especialistas del Centro Autismo Teletón (CAT), en el municipio de Ecatepec, Estado de México, Mario Delgado precisó que la regulación está acompañada de un decálogo sobre tecnología y uso de pantallas, así como de mecanismos para el resguardo y control de los celulares de los estudiantes, para que las familias puedan tomar las mejores decisiones, como dejar los dispositivos de sus hijas e hijos en casa.

Destacó además que el Acuerdo busca desarrollar entre niños, adolescentes y jóvenes, conciencia sobre los daños que puede ocasionar el uso excesivo de las pantallas, mediante una labor educativa.

Precisó que en educación media superior, las comunidades escolares deberán establecer acuerdos y reglas comunes para promover un uso más consciente de los dispositivos digitales, considerando que sus estudiantes son adolescentes y jóvenes. En educación superior, donde cuentan con mayores elementos para comprender qué hay detrás de las pantallas, los algoritmos y la inteligencia artificial.

Ejemplificó que cuando se anunció prohibir la comida chatarra en las escuelas, hace un año y medio, hubo quienes anticiparon que fracasaría debido al arraigo y la promoción de estos productos durante generaciones, sin embargo, destacó que se logró retirarlos de los planteles y que las niñas y los niños han aprendido a consumir alimentos que favorecen su salud.