Lotería Nacional emite billete conmemorativo del InnovaFest 2026 para impulsar la innovación en México

Lotería Nacional emite billete conmemorativo del InnovaFest 2026

La Lotería Nacional presentó el billete conmemorativo del Sorteo Mayor No. 4035, dedicado al InnovaFest 2026, la nueva era de la innovación en México, encuentro que busca fortalecer la colaboración entre los sectores público, privado y académico para impulsar el desarrollo tecnológico y la creatividad en el país.

La presentación se realizó en Mérida, Yucatán, con la participación del secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon; el gobernador de la entidad, Joaquín Díaz Mena; la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón; el titular del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Vidal Llerenas Morales, y la coordinadora de InnovaFest, Cecilia Bañuelos Barrón. También estuvo presente la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, estado que recibirá la estafeta como próxima sede del encuentro.

Durante el acto, Marcelo Ebrard señaló que la innovación es fundamental para transformar el futuro de México y generar bienestar, riqueza, autonomía e independencia. Destacó que el país tiene potencial para consolidarse como una potencia exportadora en sectores como semiconductores, cómputo, equipos para centros de datos y tecnologías relacionadas con inteligencia artificial.

El secretario agregó que InnovaFest representa una oportunidad para que jóvenes, empresas e instituciones académicas de la región participen en proyectos que impulsen el desarrollo de Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Asimismo, señaló que la visión del Gobierno de México es convertir al país en un epicentro de innovación y abrir mayores oportunidades para emprendedores.

Por su parte, el gobernador Joaquín Díaz Mena destacó que Yucatán reúne talento, inversión e ideas para contribuir al desarrollo nacional. También mencionó que, mediante el proyecto Renacimiento Maya, se impulsan obras y acciones orientadas a generar prosperidad compartida y ampliar las oportunidades profesionales para las nuevas generaciones.

La directora de Lotería Nacional, Olivia Salomón, informó que se emitirán tres millones 600 mil cachitos, los cuales circularán en todo el país para difundir el mensaje de creatividad e innovación. Subrayó que la ciencia y el desarrollo tecnológico son elementos fundamentales para fortalecer la soberanía y alcanzar la prosperidad compartida.

Salomón reconoció el trabajo de la Secretaría de Economía y del Gobierno de Yucatán para realizar el encuentro, y expresó que el objetivo es que InnovaFest se consolide como un espacio donde los proyectos y las ideas encuentren respaldo y se traduzcan en mejores condiciones de vida para la población.

En tanto, el director general del IMPI, Vidal Llerenas Morales, destacó que la protección de la propiedad intelectual permite impulsar las creaciones nacionales, facilitar la transferencia de tecnología y convertir el conocimiento científico en soluciones para la sociedad.

Informó que el Instituto ha recibido 15 mil 500 solicitudes de patentes internacionales y dos mil 500 nacionales. Añadió que, para estimular el talento inventivo y acelerar la incorporación de nuevos desarrollos al mercado, el organismo redujo a 12 meses el tiempo de resolución para el otorgamiento de patentes.

La coordinadora de InnovaFest, Cecilia Bañuelos Barrón, señaló que México cuenta con el talento necesario para desarrollar soluciones propias a sus desafíos y convertirlas en oportunidades de crecimiento. Explicó que esta estrategia está alineada con el Plan México, que busca incrementar el contenido tecnológico nacional en las cadenas globales de valor, fortalecer a los proveedores del país y elevar el reconocimiento de la marca Hecho en México.

Respecto al sorteo conmemorativo, Olivia Salomón detalló que el Sorteo Mayor No. 4035 ofrecerá un Premio Mayor de 21 millones de pesos en tres series y una bolsa total repartible de 66 millones de pesos en premios.

Los tres millones 600 mil cachitos estarán disponibles con los billeteros, en puntos de venta autorizados, a través del portal miloteria.mx y en la aplicación MiLotería. La transmisión del sorteo se realizará mediante el canal institucional de YouTube, Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.