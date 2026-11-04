Paro en la UAM 2026: ¿Ya hay fecha para el regreso a clases?

Paro UAM 2026. La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) continúa en paro estudiantil este miércoles 4 de noviembre de 2026. (Cuartoscuro)

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) continúa en paro estudiantil este miércoles 4 de noviembre de 2026, luego de que las protestas iniciadas en la Unidad Iztapalapa se extendieran a los otros cuatro planteles de la institución.

Las movilizaciones comenzaron el pasado 20 de octubre, cuando estudiantes de Iztapalapa suspendieron actividades para exigir mejores condiciones en la biblioteca y otros espacios universitarios.

Con el paso de los días, alumnos de Xochimilco, Azcapotzalco, Cuajimalpa y Lerma se sumaron a las protestas con demandas relacionadas con el mantenimiento de instalaciones, la contratación de docentes, la actualización de planes de estudio y la prevención de la violencia de género.

¿Cuándo regresarán a clases los estudiantes de la UAM?

El levantamiento de los paros dependerá de las decisiones que adopten las asambleas estudiantiles y de los acuerdos alcanzados con las autoridades de cada plantel.

Las unidades que registran afectaciones son:

UAM Azcapotzalco: mantiene la suspensión de actividades como parte de las movilizaciones estudiantiles.

mantiene la suspensión de actividades como parte de las movilizaciones estudiantiles. UAM Cuajimalpa: continúa en paro solidario, de acuerdo con lo decidido por su asamblea el 3 de noviembre.

continúa en paro solidario, de acuerdo con lo decidido por su asamblea el 3 de noviembre. UAM Iztapalapa: permanece en paro desde el 20 de octubre, mientras continúan las negociaciones sobre su pliego petitorio.

permanece en paro desde el 20 de octubre, mientras continúan las negociaciones sobre su pliego petitorio. UAM Lerma: se incorporó a las protestas mediante un esquema de paro escalonado, inicialmente anunciado por 72 horas hábiles.

se incorporó a las protestas mediante un esquema de paro escalonado, inicialmente anunciado por 72 horas hábiles. UAM Xochimilco: mantiene las movilizaciones relacionadas con las demandas presentadas por su comunidad estudiantil.

En el caso de Cuajimalpa, la asamblea acordó que el levantamiento del paro solidario estará vinculado con las decisiones conjuntas de las cinco unidades. Asimismo, las autoridades de ese plantel anunciaron que entregarían una respuesta institucional al pliego petitorio este miércoles 4 de noviembre a las 16:00 horas.

¿Por qué están en paro las cinco unidades de la UAM?

El movimiento estudiantil comenzó en la Unidad Iztapalapa, donde alumnos denunciaron deficiencias en las instalaciones universitarias, especialmente en la biblioteca. Posteriormente, otras comunidades académicas se sumaron a las protestas y presentaron sus propios pliegos petitorios.

Entre las principales solicitudes destacan:

Infraestructura: rehabilitación de bibliotecas, baños, cafeterías y espacios universitarios.

rehabilitación de bibliotecas, baños, cafeterías y espacios universitarios. Equipamiento académico: mejores condiciones en laboratorios y talleres, así como disponibilidad de materiales.

mejores condiciones en laboratorios y talleres, así como disponibilidad de materiales. Personal docente: contratación de más profesores para cubrir las necesidades de los programas educativos.

contratación de más profesores para cubrir las necesidades de los programas educativos. Planes de estudio: actualización de los contenidos académicos.

actualización de los contenidos académicos. Seguridad: medidas para prevenir y atender casos de violencia de género.

medidas para prevenir y atender casos de violencia de género. Servicios universitarios: mejoras en alimentación, mantenimiento y atención a estudiantes.

mejoras en alimentación, mantenimiento y atención a estudiantes. Transparencia: información sobre el ejercicio del presupuesto institucional.

Otro de los asuntos que generó inconformidad fue la adquisición de vehículos eléctricos para funcionarios universitarios. De acuerdo con reportes periodísticos, estudiantes cuestionaron una autorización presupuestaria de 6.27 millones de pesos para ocho automóviles Tesla destinados a la Rectoría General.

¿Qué han respondido las autoridades de la UAM sobre el paro?

El rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana, Gustavo Pacheco López, y las autoridades de las cinco unidades han manifestado su disposición a mantener el diálogo con los estudiantes.

En un pronunciamiento conjunto difundido el 29 de octubre, los responsables universitarios señalaron que buscan alcanzar acuerdos mediante acciones concretas, respuestas sustentadas y compromisos verificables.

La institución también reconoció el derecho del alumnado a organizarse y manifestar sus inconformidades sobre las condiciones académicas, los servicios universitarios y la seguridad dentro de los planteles.

Como parte de las negociaciones, se han registrado diferentes avances: