SEP certifica a 25 especialistas en autismo; avalan atención para niñas y niños con TEA

certificación El titular de la SEP, Mario Delgado y el presidente de Fundación Teletón México, Fernando Landeros encabezaron la entrega a 25 especialistas del Centro Autismo Teletón (CTA)

La Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (Conocer) entregaron por primera vez 25 Certificados de Competencia Laboral del Estándar EC-1791 a especialistas del Centro Autismo Teletón (CAT), con lo que se avalan oficialmente sus conocimientos, habilidades y competencias para la atención de niñas y niños con trastorno del espectro autista (TEA).

La certificación reconoce la capacidad de estos profesionales para brindar cuidados básicos a infancias de entre 3 y 10 años con autismo que requieren mayores niveles de apoyo.

Durante la ceremonia, realizada en el Centro Autismo Teletón de Ecatepec, Estado de México, el titular de la SEP, acompañado por el presidente de Fundación Teletón México, Fernando Landeros Verdugo, destacó que esta certificación sienta un precedente en el país al impulsar una atención integral para las personas con TEA y fortalecer el acompañamiento a sus familias en ámbitos como la salud, el cuidado y la educación.

El funcionario hizo un llamado a reconocer los conocimientos adquiridos mediante la experiencia y la práctica profesional, al señalar que la educación debe servir como un puente entre el aprendizaje y el trabajo.

“Sigamos uniendo voluntades por el derecho a aprender, para que cada aprendizaje, venga de donde venga, transforme la realidad y contribuya al bienestar y a una prosperidad compartida”, expresó.

Asimismo, recordó que, para la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el derecho a la educación debe garantizarse para todas las personas, por lo que anunció que la SEP continuará desarrollando, a través del Conocer, nuevos estándares y procesos de certificación para reconocer las competencias de quienes atienden a niñas y niños con neurodivergencias.

Estas acciones buscan fortalecer el acompañamiento de estudiantes con autismo y brindar mayor respaldo a docentes y familias mediante especialistas con capacitación certificada.

Fundación Teletón destaca el valor de la certificación

El presidente de Fundación Teletón México, Fernando Landeros Verdugo, afirmó que proporcionar herramientas y conocimientos a quienes dedican su vida al cuidado de personas con autismo resulta fundamental, ya que se trata de una labor que exige preparación, compromiso y vocación.

Destacó que la acreditación de las primeras 25 personas especialistas bajo el Estándar EC-1791 representa el inicio de un proceso que permitirá ampliar este reconocimiento a un mayor número de profesionales.

Por su parte, la directora general del Conocer, Guillermina Alvarado Moreno, señaló que la certificación de competencias laborales se ha consolidado como una política de dignificación y bienestar, al reconocer oficialmente los conocimientos y capacidades de quienes contribuyen diariamente al desarrollo de la sociedad.

Indicó que este mecanismo trasciende un trámite administrativo, pues representa un acto de justicia social que brinda certeza sobre las habilidades adquiridas y contribuye a sentar las bases técnicas y humanas de un nuevo sistema de cuidados en México.

Las 25 personas certificadas cuentan ahora con el respaldo oficial del Gobierno de México, la SEP y el Conocer, con validez en todo el país, como resultado de un esfuerzo conjunto entre instituciones públicas y la sociedad civil.

En representación de las personas certificadas, Daniela Maldonado aseguró que este reconocimiento tiene un valor invaluable, ya que acredita formalmente las competencias desarrolladas a través de años de experiencia, trabajo cotidiano y formación en instituciones comprometidas con la atención de personas con autismo.