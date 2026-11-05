Avanza más de 95% la infraestructura para sanear el río Atoyac en Puebla y Tlaxcala

El Gobierno de México registra un avance superior a 95 por ciento en la construcción y rehabilitación de infraestructura destinada al saneamiento y restauración del río Atoyac, en los estados de Puebla y Tlaxcala, como parte de la estrategia nacional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para recuperar los principales cuerpos de agua del país.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que, en la primera etapa de los planes maestros de saneamiento para ambas entidades, se destinan casi 535 millones de pesos a obras que buscan mejorar la calidad del agua, reducir la contaminación y favorecer las condiciones ambientales y de salud de las comunidades asentadas en las inmediaciones del afluente.

Entre los trabajos destaca la reingeniería de las plantas de tratamiento de aguas residuales de Acopinalco y Tecomalucan, que registran un avance superior a 95 por ciento y beneficiarán a más de 10 mil 500 personas.

En la planta de tratamiento de Tlaxco, los trabajos de reingeniería presentan un avance mayor a 85 por ciento, mientras que la construcción de la línea de conducción del agua saneada supera 95 por ciento. También se reporta un progreso similar en el humedal y parque integrado a esta infraestructura, que en conjunto beneficiarán a casi 30 mil habitantes.

En Puebla, la planta de tratamiento de aguas residuales de Juárez Coronaco se encuentra en la etapa final de construcción. Para este proyecto se destinan cerca de 100 millones de pesos, con el objetivo de beneficiar a aproximadamente 29 mil personas.

Adicionalmente, se construyen colectores en Tlahuapan y San Matías Tlalancaleca, en Puebla, así como en Tlaxco, Atlangatepec, Tecomalucan y Acopinalco, en Tlaxcala. Estas obras representan una inversión cercana a 180 millones de pesos y permitirán mejorar el manejo de las aguas residuales para evitar que sean descargadas directamente en el río, en beneficio de más de 33 mil habitantes.

Como parte del proyecto también se construye un Centro de Vigilancia y Protección de Aguas Nacionales, cuyo avance supera 95 por ciento y que tendrá un impacto en beneficio de casi 860 mil personas.

Las acciones complementarias incluyen el desazolve del río Atoyac, mediante el cual se retiraron más de 9 mil 600 metros cúbicos de sólidos que obstruían el flujo del agua, con lo que se contribuyó a disminuir los riesgos de inundaciones en las zonas cercanas.

A estas labores se sumaron más de 22 mil 300 integrantes de los sectores público y privado, así como ciudadanos, quienes participaron en 121 jornadas de limpieza. Durante estas actividades se retiraron más de 2 mil 900 toneladas de basura, 5 mil 150 metros cúbicos de cascajo y alrededor de 6 mil 50 llantas. Asimismo, fueron eliminados 364 tiraderos de residuos y escombros.

La Conagua destacó que estas acciones han permitido mejorar las condiciones ambientales en las inmediaciones del río y forman parte de un proyecto integral que contempla tanto la construcción de infraestructura de saneamiento como la recuperación de los espacios naturales.

Con estos avances, el Gobierno federal busca mejorar la calidad del agua del río Atoyac y recuperar su entorno, con énfasis en el bienestar y la salud de las familias que habitan en Puebla y Tlaxcala.