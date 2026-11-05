Lluvias fuertes y granizo en México este jueves 5 de noviembre: estados afectados

Alertan por lluvias este fin de semana en CDMX La SGIRPC reportó cambios en las condiciones meteorológicas de la Ciudad de México este fin de semana. (Cuartoscuro)

¡A sacar los paraguas!…Ya que el pronóstico del tiempo para este jueves 5 de noviembre de 2026 contempla lluvias, chubascos y posibles tormentas eléctricas en distintas regiones de México. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene la vigilancia sobre entidades del sur, occidente y noreste del país, donde podrían registrarse precipitaciones de distinta intensidad.

De acuerdo con el pronóstico oficial, Tamaulipas, Guerrero, Oaxaca y Chiapas tendrán lluvias puntuales fuertes en determinadas regiones. Las precipitaciones podrían acompañarse de descargas eléctricas, rachas de viento y caída de granizo, además de generar encharcamientos e inundaciones en zonas vulnerables.

¿En qué estados lloverá fuerte este jueves 5 de noviembre?

El reporte del SMN identifica cuatro entidades con regiones donde se esperan lluvias puntuales fuertes, de entre 25 y 50 milímetros:

Tamaulipas: principalmente en la zona norte.

principalmente en la zona norte. Guerrero: en el sureste del estado.

en el sureste del estado. Oaxaca: en el suroeste.

en el suroeste. Chiapas: en el sur.

¿Qué otros estados tendrán lluvias y chubascos?

Además de las zonas con lluvias puntuales fuertes, el SMN prevé intervalos de chubascos, con acumulaciones de 5 a 25 milímetros, en:

Jalisco

Colima

Michoacán

Nuevo León

San Luis Potosí

Veracruz

Puebla

Estado de México

Morelos

En tanto, se pronostican lluvias aisladas, de 0.1 a 5 milímetros, en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Estas condiciones podrían presentarse de manera dispersa y no necesariamente durante todo el día.

¿Habrá granizo y tormentas eléctricas?

Sí. El organismo meteorológico advierte que las lluvias fuertes pueden estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo.

También existe riesgo de incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas. Las rachas de viento pueden derribar árboles, ramas y anuncios publicitarios.

Por ello, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos meteorológicos y de Protección Civil, especialmente en zonas donde las precipitaciones puedan intensificarse.