Lluvias fuertes y granizo en México este jueves 5 de noviembre: estados afectados

¡A sacar los paraguas!…Ya que el pronóstico del tiempo para este jueves 5 de noviembre de 2026 contempla lluvias, chubascos y posibles tormentas eléctricas en distintas regiones de México. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene la vigilancia sobre entidades del sur, occidente y noreste del país, donde podrían registrarse precipitaciones de distinta intensidad.
De acuerdo con el pronóstico oficial, Tamaulipas, Guerrero, Oaxaca y Chiapas tendrán lluvias puntuales fuertes en determinadas regiones. Las precipitaciones podrían acompañarse de descargas eléctricas, rachas de viento y caída de granizo, además de generar encharcamientos e inundaciones en zonas vulnerables.
¿En qué estados lloverá fuerte este jueves 5 de noviembre?
El reporte del SMN identifica cuatro entidades con regiones donde se esperan lluvias puntuales fuertes, de entre 25 y 50 milímetros:
- Tamaulipas: principalmente en la zona norte.
- Guerrero: en el sureste del estado.
- Oaxaca: en el suroeste.
- Chiapas: en el sur.
¿Qué otros estados tendrán lluvias y chubascos?
Además de las zonas con lluvias puntuales fuertes, el SMN prevé intervalos de chubascos, con acumulaciones de 5 a 25 milímetros, en:
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Nuevo León
- San Luis Potosí
- Veracruz
- Puebla
- Estado de México
- Morelos
En tanto, se pronostican lluvias aisladas, de 0.1 a 5 milímetros, en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Estas condiciones podrían presentarse de manera dispersa y no necesariamente durante todo el día.
¿Habrá granizo y tormentas eléctricas?
Sí. El organismo meteorológico advierte que las lluvias fuertes pueden estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo.
También existe riesgo de incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas. Las rachas de viento pueden derribar árboles, ramas y anuncios publicitarios.
Por ello, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos meteorológicos y de Protección Civil, especialmente en zonas donde las precipitaciones puedan intensificarse.