Flying Tiger Copenhagen: ¿Qué es y dónde tendrá sus primeras tiendas en México?

Flying Tiger Copenhagen abrirá más sucursales en México este 2026 La cadena de origen danés Flying Tiger Copenhagen se une al imperio de tiendas minoristas en México con una inversión aproximada de 30 millones de dólares durante los próximos cinco años.

Flying Tiger Copenhagen, la cadena de origen danés con presencia en 45 países y especializada en la venta de artículos de decoración, diseño, del hogar y regalos, expande su dominio a México, ya que invertirá alrededor de 30 millones de dólares durante los próximos cinco años como parte de su plan de expansión que prevé la apertura de más de 100 tiendas en el país.

Hasta el momento, la minorista internacional ya cuenta con una sucursal en Plaza Carso, Ciudad de México, y adelantó la inauguración de otros cuatro establecimientos más durante las primeras dos semanas del mes presente.

¿Cuál es la historia de Flying Tiger Copenhagen? La tienda danesa que invertirá 30 millones de dólares en México

A pesar de que el nombre de esta tienda minorista internacional pueda ser novedoso para el público mexicano en comparación a otras populares cadenas como Miniso o Mumuso que ya cuentan con una fuerte presencia en el país, Flying Tiger Copenhagen tiene tres décadas de historia que se remontan a un puesto en un mercado de pulgas en Dinamarca, en el que el matrimonio Lajboschitz inició vendiendo sombrillas reparadas.

Los fundadores, Lennart y Suz Lajboschitz dieron el salto al comercio físico con su primera tienda Zebra en 1998, ubicada en un barrio de Copenhague y que ofrecía a sus clientes paraguas, lentes de sol, calcetines y productos de oportunidad.

Para 1995, siete años después de Zebra, el matrimonio Lajboschitz inauguró el primer establecimiento de lo que posteriormente se convertiría en una minorista internacional, Tiger, donde todos los artículos costaban 10 coronas danesas y de esta forma completaba el juego de palabras en el nombre de la tienda, la palabra en danés utilizada para referirse a una moneda de 10 coronas tiene una pronunciación similar a la de la palabra tigre.

La expansión de la marca fuera de su terreno de origen inició en 2001, cuando abrió su primera tienda en Islandia e incrementó su presencia tanto en el mercado europeo como el asiático. En 2016, la tienda minorista adoptó el nombre por el que hoy se le conoce mundialmente: Flying Tiger Copenhagen, para realzar su identidad danesa y unificar su identidad global.

En la actualidad, esta cadena desarrolla alrededor de 6,000 productos diferentes al año, combinando artículos permanentes con novedades para temporadas como Navidad, San Valentín y el Día de las Madres, consolidándose como una nueva contrincante para las sucursales de Miniso en el país al apostar con artículos que destacan por su diseño realizado en Dinamarca.

¿Cuáles son las sucursales de Flying Tiger Copenhagen que abrirán en México este noviembre 2026?

Según fue anunciado por Jacobo Hamui Mizrahi, director general de Rally Total en México —la empresa que dirige la operación de la marca danesa en el país—, cuatro sucursales más de Flying Tiger Copenhagen seguirán a la inauguración del establecimiento ya disponible en Plaza Carso, Ciudad de México.

Las sucursales que abrirán en las primeras dos semanas de noviembre 2026, son las siguientes:

Galerías Toluca.

Town Square Metepec.

Centro Comercial Santa Fe.

Fashion Mall Tlanepantla.

No obstante, el director general de Rally Total adelantó que la tienda minorista danesa continuará su expansión en distintas ciudades del país durante los próximos cinco años; en este momento, incluso se analizan opciones de ubicación en Guadalajara, Monterrey. La iniciativa contempla generar alrededor de 600 nuevos empleos e igualar el tamaño de operación ya visto en España e Italia, donde Flying Tiger Copenhagen tiene una presencia de más de 100 tiendas.

“Vemos un mercado muy grande con mucha oportunidad, con buen crecimiento poblacional, que es algo que no tienen Europa y otros mercados donde están expandiéndose”, explicó Jacobo Hamui Mizrahi, detallando incluso que el objetivo de la marca danesa no es competir contra cadenas como Miniso, ya que “Flying Tiger tiene un diseño diferente a lo que hay hoy en la oferta”.