Marina decomisa más de 1.1 toneladas de presunta cocaína frente a costas de Chiapas y Oaxaca

La Secretaría de Marina (Semar) aseguró más de 1.1 toneladas de presunta cocaína durante dos operativos de vigilancia marítima realizados frente a las costas de Chiapas y Oaxaca, en el océano Pacífico, donde también fue detenida una persona.

La dependencia informó que, durante los recorridos de patrullaje, personal naval localizó 32 bultos con aproximadamente mil 149 kilogramos de una sustancia con características similares a la cocaína, incluido el embalaje.

En la primera operación fueron decomisados 16 paquetes con un peso aproximado de 629 kilogramos, mientras que en el segundo operativo se localizaron otros 16 bultos que contenían alrededor de 520 kilogramos de la presunta droga.

La Marina precisó que el peso definitivo del estupefaciente deberá ser confirmado por las autoridades ministeriales.

La persona detenida, cuya identidad no fue revelada, fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), junto con los paquetes asegurados, para la integración de la carpeta de investigación y el deslinde de responsabilidades.

De acuerdo con las estimaciones oficiales, ambos aseguramientos representan una afectación económica de aproximadamente 272.9 millones de pesos para las organizaciones criminales.

La Semar también informó que, desde el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, en octubre de 2024, las autoridades mexicanas han decomisado más de 97 toneladas de cocaína en operaciones marítimas, cifra que aumentará una vez que se incorpore el peso definitivo de los recientes aseguramientos.

Estos operativos se desarrollaron en una zona del Pacífico utilizada por organizaciones criminales para el traslado de drogas procedentes de Sudamérica, mediante rutas marítimas que conectan con México y Centroamérica.

Entre los antecedentes recientes, la dependencia reportó que el pasado 12 de octubre aseguró aproximadamente 1.27 toneladas de presunta cocaína y detuvo a seis personas, cinco de ellas extranjeras, durante una operación coordinada con la Guardia Costera de Estados Unidos, a unos 677 kilómetros al sur de Huatulco, Oaxaca.

Asimismo, el 28 de julio las autoridades mexicanas decomisaron mil 140 kilogramos de presunta cocaína frente a las costas de Chiapas, además de una embarcación, combustible y equipos de localización.

La Secretaría de Marina señaló que estas acciones forman parte de las operaciones permanentes de vigilancia y seguridad marítima para combatir el tráfico internacional de drogas y debilitar las capacidades financieras y operativas de las organizaciones criminales.