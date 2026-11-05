INE aprueba boleta electoral para 2027 y prevé ahorrar 806.9 millones de pesos

INE Fachada de un edificio del Instituto Nacional Electoral (INE) ubicada en Viaducto Tlalpan (Mario Jasso)

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el diseño y la impresión de la boleta que se utilizará en la elección de diputaciones federales de 2027, así como la documentación electoral para las distintas modalidades de votación. Entre los cambios se encuentra la incorporación de los emblemas de los nuevos partidos políticos PAZ y SOMOS.

La aprobación contempla 24 documentos electorales con emblemas y otros 13 destinados al Voto Anticipado y al Voto de las Personas en Prisión Preventiva (VPPP), como parte de los preparativos del Proceso Electoral Concurrente 2026-2027.

La consejera Norma De La Cruz Magaña, presidenta de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, explicó que la integración de nuevos partidos hizo necesario modificar la distribución de los logotipos en la boleta, bajo criterios de equidad y equilibrio visual. Para ello, se tomó como referencia una metodología respaldada por un dictamen de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), elaborado en 2021.

También señaló que los partidos políticos podrán participar en la revisión de las pruebas de impresión y dar seguimiento a la producción de los documentos electorales, con el propósito de mantener la transparencia durante el proceso.

Reutilización de materiales permitirá reducir gastos

Como parte de la organización de los comicios, el INE prevé reutilizar materiales electorales que se encuentran en los inventarios de sus juntas locales y distritales, entre ellos urnas, canceles, mamparas especiales, cajas paquete electoral y marcadoras de credenciales.

El aprovechamiento de estos insumos permitiría generar un ahorro estimado de 806.9 millones de pesos, al utilizar materiales que todavía se encuentran en condiciones adecuadas para la jornada electoral de 2027.

Además, el Instituto aprobó los modelos y la producción del líquido indeleble y otros insumos que se utilizarán durante la elección. Entre las modificaciones se encuentra el sello “VOTÓ”, al que se le retirará la referencia al año electoral para que pueda emplearse nuevamente en futuros procesos.

La producción contará con asesoría técnica de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana y la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, con el objetivo de verificar que los materiales cumplan con las especificaciones establecidas.

En cuanto a la documentación electoral, se contempla imprimir más de 100 millones de boletas en un periodo aproximado de 20 días, con un ritmo estimado de cinco millones por jornada. Los trabajos estarán a cargo de Talleres Gráficos de México, que cuenta con la infraestructura y las condiciones de seguridad requeridas.

El INE también incorporará materiales para facilitar el ejercicio del voto de personas con discapacidad visual o baja visión, como la lupa Fresnel, además de una nueva base para urnas que permita una mejor participación de personas usuarias de sillas de ruedas, adultas mayores y de talla baja.

Personas en prisión preventiva podrán votar en 21 entidades

En la misma sesión, el Consejo General aprobó el modelo de operación para garantizar el Voto de las Personas en Prisión Preventiva durante el proceso electoral de 2026-2027. La medida permitirá que quienes se encuentran privadas de la libertad sin una sentencia condenatoria firme puedan ejercer su derecho al sufragio.

La votación se realizará del 12 al 16 de mayo de 2027 mediante boletas impresas, mecanismo que fue considerado viable para su aplicación dentro de los centros penitenciarios y para garantizar condiciones de seguridad.

La consejera Norma De La Cruz Magaña destacó que el modelo mantiene el criterio de que las personas no pierden su derecho al voto por encontrarse en prisión preventiva. Para llevarlo a cabo, el INE deberá coordinarse con las autoridades penitenciarias federales y estatales.

Esta modalidad se aplicará en centros penitenciarios de 21 entidades federativas. Las personas podrán votar por los cargos correspondientes a la entidad en la que se encuentre el centro donde estén recluidas.

Designan a 33 mujeres para juntas distritales

Por otra parte, el Consejo General aprobó la designación de 33 mujeres que resultaron ganadoras del Concurso Público 2026 para ocupar Vocalías Ejecutivas de Juntas Distritales Ejecutivas, luego de cumplir con las etapas de selección, evaluación y revisión de requisitos para ingresar al Servicio Profesional Electoral Nacional.

La consejera Rita Bell López Vences, presidenta de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, explicó que las 34 plazas vacantes que se buscaba cubrir fueron reservadas exclusivamente para mujeres, como parte de las acciones afirmativas para fortalecer su participación en puestos directivos del Instituto.

El concurso también contempló un criterio de competencia lingüística para los distritos con presencia de población indígena. Por ello, dos de las plazas serán ocupadas por aspirantes que hablan lenguas originarias: náhuatl, en Tamazunchale, San Luis Potosí, y mixteco, en Tlapa, Guerrero.

Una de las vacantes, correspondiente a la 08 Junta Distrital Ejecutiva en Tampico, Tamaulipas, permanecerá sin ocupar debido a que la aspirante designada declinó el nombramiento tras ser elegida consejera electoral de un Organismo Público Local.

Las 33 mujeres asumirán funciones de coordinación en las juntas distritales y estarán a cargo de integrar e instalar los Consejos Distritales que presidirán durante el proceso electoral. Sus nombramientos entrarán en vigor el próximo 16 de noviembre.