México rechaza el embargo y las medidas coercitivas contra Cuba en la Cumbre Iberoamericana

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, reiteró la postura histórica de México en rechazo al embargo y otras medidas económicas coercitivas contra Cuba, al participar en la sesión plenaria de la Cumbre Iberoamericana, celebrada en Madrid, España.

En representación de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el canciller sostuvo que la política exterior mexicana está basada en el diálogo entre naciones soberanas, el respeto al derecho internacional, la autodeterminación de los pueblos, la democracia y la solución pacífica de las controversias.

“Por ello, reiteramos nuestra posición histórica de rechazo al embargo y otras medidas económicas coercitivas en contra de Cuba”, expresó ante jefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica, así como representantes de organismos internacionales.

En materia de seguridad, Velasco Álvarez expuso que México mantiene relaciones de cooperación con otras naciones bajo cuatro principios: respeto a la soberanía e integridad territorial; responsabilidad compartida y diferenciada; respeto y confianza mutua, y cooperación sin subordinación.

Aseguró que, bajo estos criterios, el Gobierno mexicano busca alcanzar resultados concretos mediante un enfoque integral que atienda las causas de la violencia y garantice el respeto a los derechos humanos, el debido proceso y el derecho internacional.

Durante su intervención, el funcionario también destacó que el bienestar de la población debe ser el propósito del crecimiento económico y sostuvo que no puede existir prosperidad compartida mientras persista la desigualdad entre los pueblos.

“Una economía vale por el bienestar que reparte, y no habrá prosperidad compartida mientras una parte de nuestros pueblos quede atrás”, afirmó.

El canciller destacó los vínculos históricos, culturales y lingüísticos que unen a los países iberoamericanos, y reconoció particularmente la relación entre México y España, al recordar que en 1939 el presidente Lázaro Cárdenas abrió las puertas del país a miles de españoles que llegaron como refugiados y contribuyeron al desarrollo científico, educativo y cultural de México.

Asimismo, expresó su solidaridad y condolencias al pueblo y Gobierno español por el accidente ferroviario ocurrido en Urda, Toledo.

Respecto a los acuerdos alcanzados durante la Cumbre, Velasco señaló que cuatro compromisos coinciden con las prioridades del Gobierno mexicano: el reconocimiento y apoyo a las personas cuidadoras, la movilidad académica para los jóvenes, la protección de vidas ante desastres y el aprovechamiento de la inteligencia artificial en beneficio de las personas.

También celebró el consenso para que Honduras asuma la Secretaría Pro Tempore del mecanismo durante el periodo 2026-2028, y aseguró que México acompañará los trabajos de esa nación.

Finalmente, el secretario de Relaciones Exteriores llamó a fortalecer la cooperación regional para enfrentar desafíos comunes y generar mayores oportunidades para las nuevas generaciones.

“Cuenten con México para construir, juntos, el futuro de Iberoamérica”, concluyó.