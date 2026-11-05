Secretaría de Salud entrega el Premio Nacional de Acción Voluntaria y Solidaria

Premio acción voluntaria La Secretaría de Salud dio a conocer a personas y organizaciones ganadoras del Premio Nacional de Acción Voluntaria y Solidaria (PNAVS) 2026, en reconocimiento que distingue iniciativas de participación ciudadana y trabajo voluntario en beneficio de la sociedad.

La Secretaría de Salud dio a conocer a personas y organizaciones ganadoras del Premio Nacional de Acción Voluntaria y Solidaria (PNAVS) 2026, en reconocimiento que distingue iniciativas de participación ciudadana y trabajo voluntario en beneficio de la sociedad.

En el marco de la cuarta reunión del Comité Organizador, la titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social y presidenta del Comité Organizador, María Alejandra Alegría Arrieta, agradeció al Jurado Calificador su tiempo, profesionalismo y compromiso durante la evaluación de las postulaciones.

Se entregaron premios en las categorías grupal, individual y juvenil, así como seis menciones honoríficas.

En la categoría grupal, el premio fue para Guacamayas Calentanas, de Churumuco, Michoacán, por su trabajo en la conservación de la guacamaya verde y el desarrollo de proyectos ambientales y comunitarios.

En la categoría individual, la ganadora fue Petronila López Rojas, de La Ventosa, Oaxaca, por promover la preservación del tejido y bordado istmeño, así como la capacitación y autonomía económica de mujeres artesanas.

En la categoría juvenil, el reconocimiento correspondió a Juan Carlos Gabriel Carlón Moreno, de Sinaloa, fundador del Club Juvenil de Ayuda “Generaciones que Trascienden”, por sus acciones de asistencia social, brigadas médicas, gestión de medicamentos y prevención de adicciones.

Las menciones honoríficas se entregaron en la categoría grupal a Madres y Familiares Unidas por Nuestras Hijas, de Ciudad Juárez, Chihuahua, por su labor en la búsqueda de justicia y preservación de la memoria de mujeres víctimas de desaparición y feminicidio.

Categoría individual: Ana Luisa Oropeza Barbosa, de Puebla, por sus proyectos educativos, capacitación y emprendimiento comunitario y en la categoría juvenil: Adriana González González, por la iniciativa MenstruAcción; Óscar Asarías Noh Noh, por el proyecto ARTHERM, y Nina Padme Eufracio Rojas, por ALEBRIJES International STEM.