Niegan amparo a Inés Gómez Mont en EU: ¿La deportarán a México?

Inés Gómez Mont Rechazan su amparo en Estados Unidos (ESPECIAL)

Un corte migratoria de Estados Unidos negó el amparo de Inés Gómez Mont tras su captura por autoridades migratorias el pasado 30 de octubre. La conductora de televisión será enviada a un centro de detención mientras se resuelve su estatus migratorio.

¿Qué dijo corte migratoria de EU sobre amparo de Inés Gómez Mont?

Inés Gómez Mont, conductora de televisión mexicana, fue detenida el pasado viernes por el Servicio de Inmigración Y Control de Aduana (ICE) en Pinehurst, Florida, donde reside actualmente con su esposo e hijos. La detención se debió a cuestiones relacionadas a su estatus migratorio, que no se han dado a conocer con detalle.

La defensa legal de Mont presentó un habeas corpus, el cual funciona de manera similar a un amparo, ante una corte federal de Florida. La razón que proporcionaron para evitar que fuera trasladada a un centro de detención fue no alejarla de una de sus hijas, quien se encuentra recibiendo tratamiento médico.

Según el periódico Reforma, la petición fue rechazada. No se confirmaron las condiciones de su detención, puesto que no es materia en el juicio, y en la página de ICE aparece todavía registrada en el Broward Transitional Center, donde la llevaron tras su detención. Tampoco se sabe qué es lo que buscará hacer su defensa ahora.

¿Inés Gómez Mont podría ser deportada?

Cabe aclarar que esta resolución del juez no implica que Gómez Mont será automáticamente deportada ni está relacionada a las acusaciones que se hacen en México contra ella y su esposo.

Su marido, Víctor Manuel Álvarez Puga, también fue detenido por autoridades migratorias estadounidenses en septiembre de 2025 debido a un reingreso no autorizado, pero continúa en Estados Unidos debido a que pagó una fianza para obtener su libertad condicional y espera una audiencia migratoria en noviembre de este año. Por el momento, se desconoce si algo similar ocurrirá con Gómez Mont.

Desde 2020, la conductora de televisión es investigada en México por la Fiscalía General de la República (FGR) por lavado de dinero, evasión fiscal y generar dinero de forma ilícita. Fue acusada formalmente en 2021, junto con su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, de malversar 3 mil millones de pesos, desvío de fondos y lavado de dinero, además de estar vinculada con el crimen organizado.

Sólo si después de una audiencia migratoria se determina que Gómez Mont debe ser deportada a México, la conductora podría enfrentar un proceso penal en el país.