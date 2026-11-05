Sheinbaum atribuye cambio en voto latino en EU a redadas y políticas racistas de Trump (Camila Ayala Benabib)

La Presidenta Claudia Sheinbaum consideró que las redadas migratorias y las acciones que calificó como racistas del gobierno de Donald Trump pudieron influir en el cambio de preferencia electoral de los votantes latinos en Estados Unidos, particularmente de aquellos que respaldaron al Partido Republicano en las elecciones presidenciales de 2024.

La mandataria señaló que recientemente se han difundido análisis sobre el comportamiento del voto por partido político, en los que se identifica que una parte del electorado latino, incluidos ciudadanos estadounidenses de origen mexicano, que anteriormente había votado por Donald Trump, ahora habría respaldado al Partido Demócrata.

“Es muy probable”, expresó Sheinbaum al referirse a la posibilidad de que las políticas migratorias de la administración republicana hayan influido en este cambio de preferencia electoral.

La Presidenta reconoció que no cuenta con cifras específicas para determinar el peso de estos factores en el comportamiento de los votantes; sin embargo, consideró que existe una relación entre el endurecimiento de las medidas migratorias y el rechazo de parte de la comunidad latina a las políticas del gobierno estadounidense.

Señaló que las redadas contra personas migrantes, así como las detenciones que, según indicó, se realizan por el color de piel o el origen étnico, pudieron generar inconformidad entre los electores latinos con derecho a votar en Estados Unidos.

Sheinbaum sostuvo que estos elementos podrían explicar por qué sectores de la población latina que apoyaron al Partido Republicano en 2024 optaron posteriormente por candidatos demócratas, aunque subrayó que no dispone de información estadística para confirmar el alcance de ese desplazamiento electoral.