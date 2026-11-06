Beatriz Mojica respalda a Sheinbaum y exige investigar presuntos negocios electorales durante 27 años

La coordinadora en Guerrero de los Comités en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, Beatriz Mojica Morga, expresó su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su llamado a transparentar las contrataciones del Instituto Nacional Electoral (INE) y exigió investigar una presunta red de negocios y complicidades que, de acuerdo con los señalamientos de Morena, habría operado durante 27 años al amparo de las instituciones electorales.

La también política guerrerense se sumó al posicionamiento de Morena para demandar que se revisen los contratos otorgados a empresas proveedoras de materiales y servicios electorales, así como las posibles responsabilidades de funcionarios que participaron en los procesos de contratación.

“La presidenta Sheinbaum tiene nuestro respaldo. Coincidimos también con el desplegado de Morena: deben investigarse a fondo estos 27 años de presuntos negocios electorales. El pueblo merece saber quién autorizó los contratos, quién los supervisó y quiénes se beneficiaron de los recursos públicos”, expresó.

Mojica Morga retomó los señalamientos de su partido sobre la presunta concentración de contratos por más de dos mil millones de pesos en empresas vinculadas con un mismo grupo, recursos que habrían sido asignados por autoridades electorales locales durante los nueve años en que Lorenzo Córdova estuvo al frente del INE.

Ante esta situación, consideró necesario realizar una revisión exhaustiva de los procedimientos de contratación y ofrecer explicaciones públicas sobre la actuación de quienes estuvieron al frente del organismo electoral.

Pide explicaciones a exfuncionarios del INE

La coordinadora señaló directamente a Lorenzo Córdova, Ciro Murayama y Edmundo Jacobo, a quienes pidió explicar las medidas que implementaron durante sus respectivas gestiones para evitar una posible concentración de contratos.

Asimismo, planteó que las investigaciones no deben limitarse a las administraciones anteriores, sino que también deben revisarse los procedimientos correspondientes a las autoridades electorales actuales.

“Como plantea Morena, Lorenzo Córdova, Ciro Murayama y Edmundo Jacobo deben explicar qué hicieron durante sus gestiones para impedir la concentración de contratos. También deben revisarse las administraciones actuales. No debe protegerse a nadie ni anticiparse conclusiones: deben esclarecerse los hechos y determinarse las responsabilidades conforme a la ley”, sostuvo.

La representante de los Comités en Defensa de la Transformación consideró que los señalamientos sobre posibles vínculos entre proveedores y personal del instituto, así como la denuncia anunciada ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la contratación de credenciales para votar, hacen necesario profundizar las investigaciones.

Afirma que la autonomía electoral no debe significar impunidad

Mojica Morga sostuvo que la autonomía de las instituciones electorales debe acompañarse de mecanismos de rendición de cuentas y transparencia en el manejo de los recursos públicos.

“La autonomía no es impunidad. Defender a las instituciones electorales exige que rindan cuentas. Investigar posibles actos de corrupción fortalece la democracia y protege el trabajo de miles de ciudadanos y trabajadores honestos que hacen posibles las elecciones”, afirmó.

En ese sentido, consideró que las investigaciones deben llegar hasta sus últimas consecuencias, con el propósito de esclarecer si existieron irregularidades y determinar las responsabilidades correspondientes sin adelantar juicios.

Respalda fortalecer Talleres Gráficos de México

La coordinadora guerrerense también respaldó la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para fortalecer Talleres Gráficos de México, con el objetivo de ampliar su participación en la producción de materiales electorales.

De acuerdo con Mojica Morga, esta medida podría contribuir a garantizar materiales seguros, costos transparentes y mejores condiciones para la organización de los próximos comicios de 2027.

Finalmente, reiteró que en Guerrero y en el resto del país es necesario fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de organizar las elecciones, mediante la transparencia y la vigilancia del gasto público.

“En Guerrero y en todo México necesitamos confianza en las elecciones y claridad en el uso del dinero público. Respaldamos a nuestra presidenta y el llamado de Morena para que se conozca toda la verdad: los recursos destinados a la democracia deben servir al pueblo, nunca a los negocios de unos cuantos”, concluyó.