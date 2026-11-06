México promociona su oferta turística en Londres para atraer más visitantes del mercado británico

México presentó su riqueza turística, cultural y gastronómica en el World Travel Market (WTM) London 2026, una de las ferias internacionales más importantes de la industria turística, realizada del 3 al 5 de noviembre en Londres, Reino Unido, con el objetivo de fortalecer su presencia en mercados internacionales y atraer a más visitantes.

La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, destacó la importancia de participar en este encuentro para promover los destinos nacionales, establecer alianzas comerciales y ampliar las oportunidades de negocio para las comunidades que dependen de la actividad turística.

“México está de moda y queremos que cada vez más viajeros descubran por qué. Llegamos a WTM London con la enorme riqueza de nuestros destinos, nuestra cultura y nuestra gente, pero también con el compromiso de seguir construyendo alianzas para que los beneficios del turismo lleguen a más comunidades”, expresó la funcionaria a través de sus redes sociales.

En representación de la titular de Turismo, la delegación mexicana estuvo encabezada por la subsecretaria Nathalie Desplas Puel, con el acompañamiento de la Embajada de México en Reino Unido, encabezada por el embajador Alejandro Gertz Manero.

México presenta su oferta turística en un pabellón de casi 397 metros cuadrados

Como parte de las actividades inaugurales, Desplas Puel encabezó el corte de listón del Pabellón México, que contó con una superficie de 396.75 metros cuadrados y reunió a representantes de nueve entidades: Quintana Roo, Jalisco, Veracruz, Baja California Sur, Ciudad de México, Yucatán, Chihuahua, Chiapas y Baja California.

También participaron proyectos turísticos como Mundo Maya y el Tren Maya, con los que se busca mostrar la diversidad de experiencias que ofrece el país, más allá de sus destinos de sol y playa.

Durante la inauguración, la subsecretaria destacó la importancia de acercar al público internacional los Pueblos Mágicos, la gastronomía, las tradiciones y las experiencias culturales de las distintas regiones mexicanas.

El World Travel Market es una de las principales plataformas de negocios turísticos a nivel mundial. En esta edición reunió a representantes de más de 180 países, cuatro mil expositores internacionales, cinco mil 500 compradores especializados y más de 46 mil asistentes.

Buscan fortalecer conectividad aérea y alianzas comerciales

La participación mexicana incluyó una agenda de reuniones con representantes de organismos internacionales, aerolíneas, agencias de viajes y empresas del sector turístico, con el propósito de ampliar las oportunidades de promoción y fortalecer la conectividad entre México y Reino Unido.

Entre los encuentros destacaron reuniones con representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Mancomunidad de Naciones (FCDO), así como con las aerolíneas Aeroméxico, British Airways y Virgin Atlantic.

También se sostuvieron conversaciones con la Asociación de Agencias de Viaje Británicas (ABTA) y VisitBritain para impulsar la cooperación y explorar nuevas oportunidades de colaboración turística.

La agenda incluyó un encuentro con Gloria Guevara, presidenta y directora general del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), además de reuniones con representantes de HBX, Native Trails y la Asociación de Comercio de Viajes de Aventura (ATTA).

Como parte de las actividades de promoción, se organizó un desayuno de trabajo con turoperadores en la representación diplomática mexicana en Londres, al que asistieron el embajador Alejandro Gertz Manero y profesionales de la industria turística británica.

Asimismo, la delegación participó en una reunión con integrantes del Comité de Turismo de la Cámara Mexicana de Comercio en Gran Bretaña (MexCC), enfocada en fortalecer los vínculos empresariales y las oportunidades de inversión y promoción entre ambos países.

Promueven el Día de Muertos entre niñas y niños británicos

La agenda mexicana también contempló actividades de promoción cultural para acercar las tradiciones nacionales a la población británica.

Una de ellas fue la visita a la ofrenda de Día de Muertos instalada en la Embajada de México en Londres, donde niñas y niños británicos que estudian español conocieron el significado de esta celebración y su importancia dentro del patrimonio cultural mexicano.

La subsecretaria Nathalie Desplas Puel agradeció el acompañamiento de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la representación diplomática, y destacó que la colaboración institucional permite fortalecer la presencia de México en el extranjero y generar nuevas alianzas para el sector turístico.

Reino Unido se mantiene como cuarto mercado emisor de turistas hacia México

La promoción realizada en Londres ocurre en un contexto de crecimiento del mercado británico para los destinos mexicanos.

De acuerdo con las cifras presentadas por la Secretaría de Turismo, entre enero y julio de 2026 México recibió 254 mil 839 turistas provenientes del Reino Unido, lo que representó un incremento de 0.3 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Durante esos primeros siete meses, Reino Unido se ubicó como el cuarto mercado emisor de turistas internacionales hacia México por vía aérea.

Estos resultados refuerzan la importancia de mantener las acciones de promoción en territorio británico, así como fortalecer las rutas aéreas y diversificar la oferta turística para atraer visitantes interesados en experiencias culturales, gastronómicas, naturales y de aventura.

Con su participación en el World Travel Market London 2026, México busca consolidar sus relaciones con operadores y empresas internacionales, ampliar su presencia en Europa y generar oportunidades para que los beneficios económicos del turismo alcancen a un mayor número de destinos y comunidades del país.