Trabajadores del Poder Judicial en Toluca se suman a paro nacional y bloquean vialidades

Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) en Toluca se sumaron este viernes al paro nacional de labores para manifestar su inconformidad con los nuevos lineamientos de evaluación del desempeño, establecidos por el Órgano de Administración Judicial (OAJ).

La protesta también incluyó bloqueos y movilizaciones en vialidades cercanas a las instalaciones judiciales, lo que generó afectaciones a la circulación en la zona. Los trabajadores decidieron suspender sus actividades como una medida de presión para que las autoridades revisen las disposiciones que, consideran, podrían poner en riesgo su estabilidad laboral.

Los inconformes señalaron que no están en contra de recibir capacitación ni de que se evalúe su desempeño profesional. Sin embargo, cuestionaron la manera en que se pretende aplicar el nuevo mecanismo, pues consideran que las calificaciones podrían afectar la permanencia de los empleados en sus puestos, así como sus derechos adquiridos después de varios años de servicio.

El conflicto comenzó luego de que el 5 de noviembre se publicara en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo que establece las reglas para evaluar al personal de carrera judicial.

Entre las principales preocupaciones de los trabajadores se encuentra que los resultados de los exámenes puedan utilizarse para justificar despidos o cambios de adscripción, incluso para empleados que cuentan con experiencia y trayectoria dentro de la institución.

La movilización realizada en Toluca forma parte de una protesta nacional que se extendió a distintas entidades del país, donde trabajadores de juzgados y tribunales federales también suspendieron sus actividades.

De acuerdo con los reportes de la movilización, en Toluca los trabajadores se concentraron frente a la sede del Poder Judicial, ubicada en la zona de Nicolás San Juan, cerca de los hospitales. Desde ese punto realizaron acciones de protesta para hacer visible su rechazo a las nuevas disposiciones.

Los empleados consideran que el esquema de evaluación no toma suficientemente en cuenta su preparación, experiencia y años de servicio. También expresaron preocupación por los criterios que se utilizarán para asignar las calificaciones, ya que una parte de la evaluación dependerá de la valoración de sus superiores jerárquicos.

Evaluaciones comenzarán en diciembre

De acuerdo con el calendario establecido por el Órgano de Administración Judicial, los primeros exámenes están previstos para diciembre de este año. El 4 de diciembre se evaluará a secretarios judiciales, el 8 de diciembre a actuarios y los días 14 y 15 a oficiales judiciales.

Ante las inconformidades, el organismo señaló que la primera evaluación tendrá carácter diagnóstico, es decir, buscará identificar las fortalezas y áreas de oportunidad de los trabajadores para diseñar programas de capacitación.

La autoridad también sostuvo que esta primera aplicación no tendrá consecuencias inmediatas sobre la permanencia del personal en sus puestos.

Sin embargo, esta explicación no ha convencido a los trabajadores, quienes consideran que las nuevas reglas deben revisarse antes de que comiencen los exámenes.

El paro nacional también se extendió a entidades como Morelos, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Guanajuato, Veracruz, Nuevo León, Hidalgo y Jalisco, entre otras. De acuerdo con reportes de este viernes, las movilizaciones alcanzaron al menos 17 estados del país.

En tanto, los trabajadores del Poder Judicial en Toluca mantienen su postura de exigir condiciones que garanticen sus derechos laborales y que las evaluaciones no se conviertan en una herramienta para separar de sus cargos a quienes llevan años trabajando en la institución.

La protesta representa una nueva muestra de inconformidad dentro del Poder Judicial, luego de los cambios que se han presentado a partir de la reforma judicial. Mientras los empleados piden modificar los lineamientos, las autoridades sostienen que el objetivo de las evaluaciones es fortalecer la preparación del personal.