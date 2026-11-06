Sectur y Semarnat desarrollarán sistema nacional para medir la sustentabilidad turística en México

La Secretaría de Turismo (Sectur) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) acordaron desarrollar el Sistema Nacional de Indicadores de Sustentabilidad Turística (SNIST), una herramienta que permitirá medir, planear y evaluar el desarrollo del turismo sustentable en México.

El proyecto fue acordado junto con los integrantes del Grupo de Trabajo 1 “Sostenibilidad Turística” de la Comisión Ejecutiva de Turismo, con el propósito de establecer mecanismos de evaluación que contribuyan a fortalecer la política turística nacional y garantizar que el crecimiento del sector sea compatible con la protección ambiental y el bienestar de las comunidades.

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, destacó la importancia de contar con información que permita tomar decisiones y desarrollar destinos turísticos bajo criterios de responsabilidad ambiental y social.

“Queremos que el turismo siga creciendo, pero que lo haga de manera responsable, cuidando nuestros recursos naturales y respetando a las comunidades. Para lograrlo, necesitamos información que nos ayude a tomar mejores decisiones y a construir destinos sostenibles, donde el desarrollo turístico también se traduzca en bienestar para las personas”, señaló a través de redes sociales.

Por su parte, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, ha subrayado que la naturaleza, la cultura y las comunidades constituyen la base del turismo mexicano, por lo que resulta necesario impulsar un modelo que preserve el patrimonio biocultural, respete la capacidad de carga de los ecosistemas y garantice la participación de las poblaciones locales en los beneficios de esta actividad.

Sistema permitirá mejorar la planeación de destinos turísticos

Durante la Primera Sesión Ordinaria del Grupo de Trabajo 1 “Sostenibilidad Turística”, realizada en las instalaciones de la Sectur, la directora general de Sustentabilidad Turística de la dependencia y coordinadora del grupo, Dulce María Gatica Nava, presentó la propuesta para desarrollar el SNIST.

Explicó que el sistema surgirá de una mesa de trabajo interinstitucional y funcionará como una herramienta para orientar la toma de decisiones en tres ámbitos principales: la planeación del turismo sustentable, el ordenamiento turístico del territorio y la creación de destinos resilientes.

Asimismo, permitirá reunir los avances que distintas instituciones han desarrollado en materia de indicadores y aprovechar esa información para diseñar políticas públicas con criterios comunes de evaluación.

Gatica Nava adelantó que el proceso se desarrollará mediante una ruta de trabajo colaborativa, en la que participarán las instituciones involucradas para definir los indicadores y establecer los mecanismos necesarios para su aplicación.

“Se desarrollará una ruta de trabajo que implique talleres donde se aterrizará el proceso de forma colaborativa y se alcanzarán los acuerdos requeridos para un turismo sostenible desde el territorio”, explicó.

Implementación contempla dos etapas hasta diciembre de 2027

La construcción del Sistema Nacional de Indicadores de Sustentabilidad Turística estará dividida en dos fases.

La primera etapa se desarrollará de octubre de 2026 a julio de 2027 e incluirá nueve acciones, entre ellas la formalización de la mesa interinstitucional, el diseño de un protocolo metodológico basado en el marco lógico, la elaboración de una nota conceptual y la asignación de responsables técnicos.

Posteriormente, se realizarán talleres para definir los indicadores, sus escalas de medición y la información necesaria para monitorear el desempeño del sistema.

Esta primera fase concluirá con la elaboración de los proyectos del documento que se prevé publicar en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

La segunda etapa está programada de agosto a diciembre de 2027 y contempla tres acciones fundamentales: coordinar la implementación del sistema, redactar y aprobar el documento definitivo y emitir el acuerdo correspondiente para su ejecución.

Buscan que el turismo genere bienestar sin afectar el medio ambiente

Durante la sesión de trabajo, los participantes analizaron la relación entre el turismo y las distintas dimensiones del territorio, particularmente su impacto en las ciudades, las comunidades, las zonas rurales y los ecosistemas naturales.

Estos elementos serán fundamentales para establecer los objetivos y alcances de los indicadores, con los que se buscará contar con información que permita identificar los efectos de la actividad turística y mejorar la gestión de los destinos.

Con esta iniciativa, las secretarías de Turismo y Medio Ambiente buscan avanzar hacia un modelo de desarrollo turístico que combine la competitividad económica con la conservación de los recursos naturales, la protección del patrimonio cultural y la inclusión de las comunidades.

El SNIST pretende convertirse así en una herramienta de referencia para orientar las decisiones gubernamentales y promover que el crecimiento del turismo en México se traduzca en beneficios económicos y sociales, sin comprometer los recursos naturales de los que depende esta actividad.