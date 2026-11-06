Calendario de la SEP: ¿Cuándo inician las vacaciones de diciembre?

Calendario de la SEP. La Secretaría de Educación Pública confirmó las fechas del periodo vacacional de invierno para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria. (Cuartoscuro)

Las vacaciones de diciembre están cada vez más cerca para millones de estudiantes de educación básica en México. De acuerdo con el calendario escolar 2026-2027 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el periodo vacacional de invierno comenzará oficialmente el lunes 21 de diciembre de 2026.

El descanso aplicará a estudiantes de preescolar, primaria y secundaria de escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional, quienes tendrán su último día de clases el viernes 18 de diciembre.

¿Cuándo empiezan las vacaciones de diciembre de la SEP en 2026?

Según el calendario oficial publicado por la SEP, el periodo vacacional de invierno abarcará del lunes 21 de diciembre de 2026 al martes 5 de enero de 2027. Sin embargo, debido a que el último día de clases será el viernes 18 de diciembre, el descanso comenzará desde el sábado 19 para los estudiantes que habitualmente asisten a clases de lunes a viernes.

Las fechas más importantes son las siguientes:

Viernes 18 de diciembre de 2026: último día de clases antes de las vacaciones.

último día de clases antes de las vacaciones. Sábado 19 de diciembre: inicio del descanso efectivo para los estudiantes.

inicio del descanso efectivo para los estudiantes. Lunes 21 de diciembre: inicio oficial de las vacaciones de invierno.

inicio oficial de las vacaciones de invierno. Viernes 25 de diciembre: Navidad, día de suspensión de labores docentes.

Navidad, día de suspensión de labores docentes. Viernes 1 de enero de 2027: Año Nuevo, día de suspensión de labores docentes.

Año Nuevo, día de suspensión de labores docentes. Martes 5 de enero: último día del periodo vacacional oficial.

último día del periodo vacacional oficial. Miércoles 6 de enero: suspensión de labores docentes por el Día de Reyes.

suspensión de labores docentes por el Día de Reyes. Jueves 7 de enero: regreso a clases.

En total, los alumnos de educación básica tendrán 19 días consecutivos de descanso, desde el 19 de diciembre hasta el 6 de enero.

¿Cuándo regresan a clases los estudiantes después de las vacaciones de diciembre?

El regreso a clases está programado para el jueves 7 de enero de 2027, según el calendario publicado por la Secretaría de Educación Pública. Aunque las vacaciones de invierno concluyen oficialmente el 5 de enero, el calendario contempla una suspensión de labores docentes el miércoles 6, fecha en la que se celebra el Día de Reyes.

Por esta razón, los estudiantes tendrán un día adicional de descanso antes de regresar a sus actividades escolares. La SEP establece estas fechas para las escuelas de educación básica incorporadas al Sistema Educativo Nacional, aunque las instituciones de educación media superior y superior pueden manejar calendarios distintos.