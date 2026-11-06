Marina asegura 678 toneladas de cigarros ilegales y golpea finanzas del CJNG por 2 mil 375 millones de pesos

Marina asegura 678 toneladas de cigarros ilegales

La Secretaría de Marina (Semar) informó que, entre 2024 y 2026, las autoridades mexicanas aseguraron 678 toneladas de cigarrillos de procedencia ilícita, equivalentes a 481 millones de unidades, con una afectación económica estimada en 2 mil 375 millones de pesos a las estructuras de la delincuencia organizada, principalmente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con la dependencia, los resultados reflejan un incremento significativo en los decomisos de este tipo de mercancía, al pasar de 15 millones de cigarrillos asegurados en 2024 a 215 millones durante 2025, mientras que en 2026 la cifra alcanzó 251 millones de unidades, conforme al periodo reportado.

En un comunicado, la Semar explicó que estos resultados derivan de trabajos de inteligencia y coordinación interinstitucional con la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Grupo Aeroportuario Marina, mediante los cuales se identificaron rutas internacionales utilizadas para introducir y comercializar cigarrillos de contrabando.

El intercambio de información comercial, financiera, portuaria y aeroportuaria permitió detectar movimientos irregulares y posibles redes de intermediación relacionadas con estas actividades ilícitas.

El 69.3 por ciento de los decomisos fue por vía marítima

La Secretaría de Marina detalló que la mayor parte de los cigarrillos asegurados ingresó o fue transportada mediante rutas marítimas, con un total de 470 toneladas, equivalentes al 69.3 por ciento del volumen decomisado.

En segundo lugar se ubicó el transporte aéreo, con 198 toneladas, mientras que por vía terrestre se aseguraron otras 10 toneladas.

Las investigaciones también identificaron vínculos comerciales y logísticos con diversos países asiáticos y de Medio Oriente, entre ellos Vietnam, Singapur, Corea del Sur, Japón, Sri Lanka, Tailandia, Camboya, China, Emiratos Árabes Unidos y Taiwán.

Según la dependencia, el análisis de inteligencia permitió detectar posibles mecanismos de triangulación comercial y logística para ocultar o dificultar la identificación del verdadero origen de los productos.

Entre las rutas identificadas destacan los movimientos de mercancías a través de Singapur, Corea del Sur y Japón, donde presuntamente se realizaban operaciones para modificar o encubrir la procedencia de los cigarrillos antes de su llegada a México.

La Semar señaló que estos esquemas evidencian la complejidad de las redes internacionales involucradas en el contrabando y comercialización de productos de tabaco.

Buscan debilitar las finanzas de la delincuencia organizada

La dependencia federal indicó que las operaciones tienen como objetivo desarticular las cadenas de suministro de las organizaciones criminales, interrumpir sus fuentes de financiamiento y afectar sus estructuras económicas.

El principal impacto financiero identificado corresponde al CJNG, organización a la que las autoridades vinculan con parte de las actividades ilícitas relacionadas con la comercialización de cigarrillos de contrabando.

Para fortalecer estas acciones, la Marina explicó que mantiene grupos de análisis de riesgo en los que participan la ANAM, la Unidad Naval de Protección Portuaria (UNAPROP) y la Unidad de Inteligencia Naval.

Estos equipos coordinan la revisión de operaciones comerciales, la vigilancia de recintos portuarios y el análisis de información para identificar posibles esquemas de evasión fiscal y otras actividades ilegales.

Con estas acciones, el Gobierno de México busca reforzar la vigilancia de las rutas comerciales internacionales, detectar mercancías de procedencia ilícita y evitar que el contrabando de cigarrillos continúe representando una fuente de ingresos para las organizaciones criminales.