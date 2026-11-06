Diputados aprueban nuevo recorte al INE por mil millones de pesos en el Presupuesto 2027

INE (Rogelio Morales Ponce)

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó un nuevo ajuste a los recursos del Instituto Nacional Electoral (INE) por mil millones de pesos, como parte de las modificaciones al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2027. Los recursos serán reasignados a programas de educación inicial, atención integral a las mujeres y promoción turística.

Con 30 votos a favor, 13 en contra y ninguna abstención, legisladores de Morena y sus aliados avalaron en lo particular el dictamen, que fue enviado a la Mesa Directiva para su discusión y eventual aprobación en el pleno a partir del lunes 9 de noviembre.

El nuevo ajuste se suma al recorte de cinco mil millones de pesos que previamente había aprobado la Comisión para el organismo electoral, cuyos recursos habían sido redistribuidos entre dependencias como las secretarías de Educación Pública (SEP), Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y Gobernación (Segob).

Entre las reservas aprobadas destaca la presentada por el diputado del Partido del Trabajo (PT), Jorge Armando Ortiz Rodríguez, quien propuso retirar 618 millones 17 mil 896 pesos al INE para destinarlos al programa U312, denominado Expansión de la Educación Inicial.

De acuerdo con el legislador, la reasignación busca fortalecer la operación de los Centros de Desarrollo Infantil (Cendi) y ampliar los servicios educativos para niñas y niños durante sus primeros años de vida, particularmente en las regiones con mayores necesidades.

Con esta modificación, el presupuesto del programa pasaría de 866.5 millones a aproximadamente mil 484.5 millones de pesos, lo que representa un incremento cercano al 71 por ciento.

La diputada de Morena, Andrea Navarro, defendió la propuesta al señalar que la reasignación no representa un castigo para el INE, sino una apuesta por fortalecer la educación y el desarrollo de la primera infancia.

Por su parte, la diputada panista Noemí Luna cuestionó el destino de los recursos y relacionó la reasignación con los Centros de Desarrollo Infantil vinculados al PT. En tanto, su compañero de bancada, Héctor Saúl Téllez, acusó que estos espacios podrían representar un mecanismo de financiamiento político, señalamientos que fueron planteados durante el debate legislativo.

Otras dos reservas impulsadas por la morenista Merilyn Gómez Pozos también fueron aprobadas. Una contempla la reasignación de 20 millones de pesos a la Secretaría de Turismo para el fomento y promoción de destinos turísticos, mientras que otra transfiere 361 millones de pesos al programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres.

Asimismo, se avaló una modificación para que los organismos del Poder Judicial cuenten con asignaciones presupuestales identificadas de manera individual y desagregada, evitando que los recursos sean concentrados inicialmente por el Órgano de Administración Judicial (OAJ). La medida busca facilitar la fiscalización y transparencia del gasto.

Con las modificaciones aprobadas, el presupuesto del INE quedaría en aproximadamente 36 mil 656 millones de pesos, frente a los 37 mil 274 millones considerados antes de las últimas reasignaciones.

El dictamen contempla un gasto neto total de 10 billones 636 mil 488.1 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2027.

La propuesta será discutida en el pleno de la Cámara de Diputados el próximo lunes 9 de noviembre, en vísperas de la fecha límite legal del 15 de noviembre para la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación