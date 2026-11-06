México supera promedio de la OCDE en formación STEM: IMCO

México supera promedio de la OCDE en formación STEM, pero enfrenta rezago en matemáticas: IMCO

En el marco del Día Internacional de la Educación STEM, que se conmemora este domingo 8 de noviembre, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) dio a conocer un análisis sobre la situación de las carreras relacionadas con Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas en México, en el que destacó avances en la formación profesional, pero también importantes retos educativos que comienzan desde los primeros años escolares.

De acuerdo con los datos presentados por el organismo, México supera el promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en la proporción de personas que cuentan con estudios universitarios en alguna disciplina STEM. El IMCO señaló que 26 por ciento de los adultos de entre 25 y 64 años con licenciatura estudió una carrera relacionada con estas áreas, mientras que el promedio de los países de la OCDE es de 23 por ciento.

Sin embargo, el organismo advirtió que la formación en estas disciplinas se encuentra concentrada principalmente en las ingenierías, pues 69 por ciento de quienes estudian alguna carrera STEM se inclina por esta área, mientras que solamente nueve por ciento elige programas relacionados con Ciencias o Matemáticas.

Uno de los principales problemas identificados es el bajo desempeño de los estudiantes mexicanos en materias fundamentales para el desarrollo de estas habilidades. Según los resultados de PISA 2025 citados por el IMCO, cerca de siete de cada 10 estudiantes de 15 años no alcanzan el nivel básico de conocimientos en Matemáticas, mientras que la mitad tampoco logra ese nivel en Ciencias.

Esta situación representa un desafío para el país, debido a que los conocimientos adquiridos durante la educación básica y media superior son importantes para que los jóvenes puedan continuar con estudios profesionales relacionados con la innovación, la tecnología y el desarrollo científico.

Otro de los puntos señalados por el instituto es la falta de espacios suficientes en las universidades públicas para atender la demanda de estudiantes interesados en estas carreras.

El documento indica que las instituciones públicas concentran 78 por ciento de la matrícula STEM, pero durante el ciclo escolar 2025-2026 recibieron 14 solicitudes por cada 10 lugares disponibles, lo que refleja la presión que existe sobre la capacidad de ingreso de estas universidades.

Por su parte, las instituciones privadas tampoco han logrado compensar completamente esta falta de espacios. Actualmente utilizan 69 por ciento de su capacidad y concentran 74 por ciento de su matrícula STEM en solamente cuatro carreras: Ingeniería Industrial, Arquitectura, Desarrollo de Software y Electrónica. En cuanto al número de egresados, el IMCO informó que hubo un crecimiento de 29 por ciento entre los ciclos escolares 2017-2018 y 2025-2026, al pasar de 158 mil a 205 mil profesionistas de estas áreas.

A pesar de este incremento, su participación dentro del total de egresados de educación superior se mantuvo en 25 por ciento, la misma proporción registrada ocho años atrás. Esto significa que, aunque cada vez hay más personas que concluyen una carrera STEM, su presencia dentro del conjunto de profesionistas no ha aumentado.

El instituto también destacó que estudiar una carrera relacionada con Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas puede representar mejores condiciones laborales.

De acuerdo con sus cifras, los profesionistas STEM reciben un ingreso promedio mensual de 19 mil 228 pesos, lo que representa 11 por ciento más que el resto de los profesionistas. Además, registran una menor tasa de informalidad laboral, con 20.5 por ciento, frente al 26 por ciento de quienes trabajan en otras áreas.

Como parte de sus investigaciones sobre este tema, el IMCO también ha desarrollado estudios relacionados con las brechas de género en la educación y el empleo STEM, en colaboración con Movimiento STEM, así como análisis sobre las tendencias que están transformando la relación entre la educación y el mercado laboral.

Asimismo, cuenta con la herramienta Compara Carreras, que permite conocer las características y condiciones de distintas profesiones en México.

Con estos datos, el organismo busca poner sobre la mesa la importancia de fortalecer la educación STEM desde los niveles básicos, ampliar las oportunidades de acceso a las universidades y promover una mayor diversidad de carreras científicas y tecnológicas.

El objetivo es que México cuente con más profesionistas preparados para responder a las necesidades del mercado laboral y enfrentar los retos de competitividad, innovación y desarrollo que tendrá el país en los próximos años.